https://ria.ru/20240112/yemen-1920885231.html

МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену

МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену

Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:18

2024-01-12T11:18

2024-01-12T11:44

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военная операция сша и британии в йемене

мария захарова

йемен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией во главе с США и Британией, нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена... Подтвердились наши опасения, что позиция США в Совбезе ООН по Красному морю - лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, масштабная военная эскалация в районе Красного моря "может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока"."Исходим из того, что данная авантюра нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности", - добавила она. Захарова напомнила, что РФ запросила в пятницу срочное заседание Совбеза ООН.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, мария захарова, йемен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)