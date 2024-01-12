Рейтинг@Mail.ru
МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 12.01.2024 (обновлено: 11:44 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920885231.html
МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену
МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену
Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:18
2024-01-12T11:44
в мире
россия
сша
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
мария захарова
йемен
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией во главе с США и Британией, нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена... Подтвердились наши опасения, что позиция США в Совбезе ООН по Красному морю - лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, масштабная военная эскалация в районе Красного моря "может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока"."Исходим из того, что данная авантюра нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности", - добавила она. Захарова напомнила, что РФ запросила в пятницу срочное заседание Совбеза ООН.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920849314.html
россия
сша
великобритания
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великобритания, военная операция сша и британии в йемене, мария захарова, йемен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене, Мария Захарова, Йемен, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену

Захарова: удары США и Великобритании по Йемену угрожают глобальной безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией во главе с США и Британией, нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена... Подтвердились наши опасения, что позиция США в Совбезе ООН по Красному морю - лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, масштабная военная эскалация в районе Красного моря "может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дестабилизацию ситуации по всему региону Ближнего Востока".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
08:00
"Исходим из того, что данная авантюра нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности", - добавила она. Захарова напомнила, что РФ запросила в пятницу срочное заседание Совбеза ООН.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ
06:21
 
В миреРоссияСШАВеликобританияВоенная операция США и Британии в ЙеменеМария ЗахароваЙеменМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала