https://ria.ru/20240112/yemen-1920851448.html
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене
Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:20
2024-01-12T07:20
2024-01-12T07:20
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах", - приводит его слова издание Sydney Morning Herald. Министр сообщил также, что Австралия продолжит поддерживать "любые действия, отстаивающие миропорядок".
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в мире, австралия, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Австралия, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене
МО: Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав