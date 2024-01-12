https://ria.ru/20240112/yemen-1920851448.html

Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене

Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене

Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T07:20

2024-01-12T07:20

2024-01-12T07:20

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах", - приводит его слова издание Sydney Morning Herald. Министр сообщил также, что Австралия продолжит поддерживать "любые действия, отстаивающие миропорядок".

https://ria.ru/20240112/yemen-1920847538.html

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в мире, австралия, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене