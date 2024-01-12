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Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
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07:20 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920851448.html
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене
Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T07:20
2024-01-12T07:20
в мире
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йемен
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военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах", - приводит его слова издание Sydney Morning Herald. Министр сообщил также, что Австралия продолжит поддерживать "любые действия, отстаивающие миропорядок".
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в мире, австралия, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Австралия, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Австралия поддержала удары по объектам хуситов в Йемене

МО: Австралия поддержала удары по объектам хуситов, направив личный состав

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти.
"Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах", - приводит его слова издание Sydney Morning Herald.
Министр сообщил также, что Австралия продолжит поддерживать "любые действия, отстаивающие миропорядок".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене
05:56
 
В миреАвстралияЙеменСШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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