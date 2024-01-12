https://ria.ru/20240112/yemen-1920846515.html

Хуситы заявили, что их военная база в Сане не пострадала от ударов

Хуситы заявили, что их военная база в Сане не пострадала от ударов - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы заявили, что их военная база в Сане не пострадала от ударов

Удар по военно-воздушной базе Ад-Длейми в районе аэропорта столицы Йемена Саны вызвал пожар на базе, который удалось потушить, ущерба не зафиксировано, сообщил... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:39

2024-01-12T05:39

2024-01-12T05:39

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ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Удар по военно-воздушной базе Ад-Длейми в районе аэропорта столицы Йемена Саны вызвал пожар на базе, который удалось потушить, ущерба не зафиксировано, сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира" военный представитель хуситов Яхья Сариа. "В результате авиаудара по базе Ад-Длейми возник пожар, который удалось потушить. Мы не выявили ущерба на базе после налета", - сказал он. Всего, как сообщил источник в местной власти РИА Новости, по району аэропорта к востоку от Саны было нанесено четыре авиаудара. Кроме того, авиаударам США и Великобритании подверглись позиции правящего в Йемене движения "Ансар Алла" (хуситы) в еще трех провинциях Йемена, включая Ходейду на побережье Красного моря, где бомбардировке был также подвергнут аэропорт. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920843349.html

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в мире, сша, сана, йемен, джо байден, военная операция сша и британии в йемене