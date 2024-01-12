https://ria.ru/20240112/yemen-1920843793.html
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам
США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам в Йемене, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:33
2024-01-12T04:33
2024-01-12T04:38
в мире
сша
йемен
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам в Йемене, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона."На данный момент мы не видели ответных шагов", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации заявил на брифинге, что США не удивятся, если хуситы предпримут какие-то попытки овтетить на авиаудары.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920843507.html
сша
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам
Пентагон: США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам