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Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам - РИА Новости, 12.01.2024
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04:33 12.01.2024 (обновлено: 04:38 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920843793.html
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам
США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам в Йемене, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:33
2024-01-12T04:38
в мире
сша
йемен
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам в Йемене, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона."На данный момент мы не видели ответных шагов", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации заявил на брифинге, что США не удивятся, если хуситы предпримут какие-то попытки овтетить на авиаудары.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920843507.html
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в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
Пентагон не зафиксировал ответных шагов хуситов после ударов по их объектам

Пентагон: США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам в Йемене, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«
"На данный момент мы не видели ответных шагов", - сообщил чиновник в ходе специального брифинга.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации заявил на брифинге, что США не удивятся, если хуситы предпримут какие-то попытки овтетить на авиаудары.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Авиаудар по Йемену - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В США рассказали, какие цели были у ударов по Йемену
04:29
 
В миреСШАЙеменМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо Байден
 
 
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