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США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена
США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена - РИА Новости, 12.01.2024
США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена
США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:40
2024-01-12T03:40
2024-01-12T10:53
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных властях."Истребители совершили четыре налета на международный аэропорт Саны и расположенную по соседству с ним авиабазу Ад-Длейми. Восемь авиаударов были нанесены по аэропорту и казармам группировки "Ансар Алла" (хуситов) в районе Аль-Катиб, прилегающем к порту Ходейды, а также по лагерю группировки к востоку от города Ходейда", - сообщили РИА Новости источники в провинциях."Восемь налетов были совершены по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан к востоку от город Таиз", - уточнил источник во властных структурах провинции.Кроме того, источник в местных органах власти города Саада на севере Йемена, который считается оплотом "Ансар Алла", сказал РИА Новости, что "три взрыва в результате бомбардировки сотрясли военный лагерь Кахлан к востоку от города Саада".
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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T03:40
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в мире, сша, великобритания, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Великобритания, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена
Власти: США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена
КАИР, 12 янв - РИА Новости. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных властях.
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"Истребители совершили четыре налета на международный аэропорт Саны и расположенную по соседству с ним авиабазу Ад-Длейми. Восемь авиаударов были нанесены по аэропорту и казармам группировки "Ансар Алла" (хуситов) в районе Аль-Катиб, прилегающем к порту Ходейды, а также по лагерю группировки к востоку от города Ходейда", - сообщили РИА Новости источники в провинциях.
"Восемь налетов были совершены по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан к востоку от город Таиз", - уточнил источник во властных структурах провинции.
Кроме того, источник в местных органах власти города Саада на севере Йемена, который считается оплотом "Ансар Алла", сказал РИА Новости, что "три взрыва в результате бомбардировки сотрясли военный лагерь Кахлан к востоку от города Саада".
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