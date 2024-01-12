https://ria.ru/20240112/yemen-1920841076.html

США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена

США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена - РИА Новости, 12.01.2024

США и Британия нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена

США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:40

2024-01-12T03:40

2024-01-12T10:53

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных властях."Истребители совершили четыре налета на международный аэропорт Саны и расположенную по соседству с ним авиабазу Ад-Длейми. Восемь авиаударов были нанесены по аэропорту и казармам группировки "Ансар Алла" (хуситов) в районе Аль-Катиб, прилегающем к порту Ходейды, а также по лагерю группировки к востоку от города Ходейда", - сообщили РИА Новости источники в провинциях."Восемь налетов были совершены по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан к востоку от город Таиз", - уточнил источник во властных структурах провинции.Кроме того, источник в местных органах власти города Саада на севере Йемена, который считается оплотом "Ансар Алла", сказал РИА Новости, что "три взрыва в результате бомбардировки сотрясли военный лагерь Кахлан к востоку от города Саада".

https://ria.ru/20240112/yemen-1920841387.html

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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене 2024-01-12T03:40 true PT0M20S

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в мире, сша, великобритания, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене