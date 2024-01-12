https://ria.ru/20240112/yemen-1920837517.html

По столице Йемена нанесли четыре авиаудара, сообщил источник

По столице Йемена нанесли четыре авиаудара, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024

По столице Йемена нанесли четыре авиаудара, сообщил источник

По столице Йемена Сане нанесли четыре авиаудара, сообщил источник в местной власти РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:39

2024-01-12T02:39

2024-01-12T09:14

в мире

йемен

ходейда (город)

ансар алла

сша

военная операция сша и британии в йемене

красное море

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По столице Йемена Сане нанесли четыре авиаудара, сообщил источник в местной власти РИА Новости."Четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане", — заявил он.Другой собеседник уточнил, что город Ходейда на западе республики сейчас также находится под обстрелом."Удары наносятся по целям в Ходейде", — отметил он.По данным источников Al Arabiya, США и Великобритания начали операцию против объектов движения "Ансар Алла" (хуситов) в этой стране."Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов", — заявили собеседники телеканала.Они добавили, что атака пришлась на окрестности порта Ходейда, а пять авиаударов нанесены к востоку от города.В середине ноября "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.Девятнадцатого ноября хуситы также захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. "Ансар Алла" заявило, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владелец — крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в свою страну.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20231229/slabost-1919041377.html

https://ria.ru/20240103/ssha-1919560052.html

йемен

ходейда (город)

сша

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Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену 2024-01-12T02:39 true PT1M35S

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в мире, йемен, ходейда (город), ансар алла, сша, военная операция сша и британии в йемене, красное море