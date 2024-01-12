Рейтинг@Mail.ru
Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yaytsa-1920918817.html
Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток
Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток - РИА Новости, 12.01.2024
Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток
Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нашел в Екатеринбурге в магазине при птицефабрике яйца по 70 рублей за десяток. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:26
2024-01-12T13:26
экономика
россия
екатеринбург
свердловская область
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915476228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a57eab56571cd45af8fe310bab852b21.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нашел в Екатеринбурге в магазине при птицефабрике яйца по 70 рублей за десяток. "Вновь проверил наличие и стоимость мяса птицы и куриного яйца на полках магазинов города. В этот раз – в фирменном магазине птицефабрики "Свердловской"... Например, в сети магазинов "Птица" куриное яйцо первой категории можно купить за 70 рублей, а килограмм мяса птицы стоит 205 рублей", – написал Шмыков в своем Telegram-канале. Судя по видео, которое сопровождает сообщение чиновника, 70 рублей – цена за десяток яиц. "Близость производства – это свежесть продуктов и сокращенные сроки их поставки в магазины. Кроме того, это возможность снизить расходы на транспортную логистику, которая тоже входит в себестоимость продукции", – отметил замгубернатора. В середине декабря 2023 года Шмыков ходил по сетевым магазинам Екатеринбурга, где реализуется продукция местной птицефабрики, там он отыскал десяток яиц за 80 и 100 рублей. Тогда он подчеркивал, что на цену яиц повлияли проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что после Нового года ожидается стабилизация цен на яйца – в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине. В среду Минсельхоз подтвердил эти ожидания: в ближайшее время ведомство ждет снижения цен на куриные яйца в розничной торговле.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
https://ria.ru/20240110/yaytsa-1920624981.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915476228_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_da6dd6172ce15c3eaefcc2c27bc9c205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, екатеринбург, свердловская область, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток

В екатеринбургском магазине яйца продаются по 70 рублей за десяток

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка качества яиц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нашел в Екатеринбурге в магазине при птицефабрике яйца по 70 рублей за десяток.
«
"Вновь проверил наличие и стоимость мяса птицы и куриного яйца на полках магазинов города. В этот раз – в фирменном магазине птицефабрики "Свердловской"... Например, в сети магазинов "Птица" куриное яйцо первой категории можно купить за 70 рублей, а килограмм мяса птицы стоит 205 рублей", – написал Шмыков в своем Telegram-канале.
Судя по видео, которое сопровождает сообщение чиновника, 70 рублей – цена за десяток яиц. "Близость производства – это свежесть продуктов и сокращенные сроки их поставки в магазины. Кроме того, это возможность снизить расходы на транспортную логистику, которая тоже входит в себестоимость продукции", – отметил замгубернатора.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
11 января, 09:47
В середине декабря 2023 года Шмыков ходил по сетевым магазинам Екатеринбурга, где реализуется продукция местной птицефабрики, там он отыскал десяток яиц за 80 и 100 рублей. Тогда он подчеркивал, что на цену яиц повлияли проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов.
Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт.
Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что после Нового года ожидается стабилизация цен на яйца – в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине. В среду Минсельхоз подтвердил эти ожидания: в ближайшее время ведомство ждет снижения цен на куриные яйца в розничной торговле.
Яйца - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Магнит" заявил о стабилизации цен на яйца
10 января, 22:10
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургСвердловская областьДмитрий ПатрушевВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала