https://ria.ru/20240112/yaytsa-1920918817.html

Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток

Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток - РИА Новости, 12.01.2024

Свердловский замгубернатора нашел в магазине яйца по 70 рублей за десяток

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нашел в Екатеринбурге в магазине при птицефабрике яйца по 70 рублей за десяток. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:26

2024-01-12T13:26

2024-01-12T13:26

экономика

россия

екатеринбург

свердловская область

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков нашел в Екатеринбурге в магазине при птицефабрике яйца по 70 рублей за десяток. "Вновь проверил наличие и стоимость мяса птицы и куриного яйца на полках магазинов города. В этот раз – в фирменном магазине птицефабрики "Свердловской"... Например, в сети магазинов "Птица" куриное яйцо первой категории можно купить за 70 рублей, а килограмм мяса птицы стоит 205 рублей", – написал Шмыков в своем Telegram-канале. Судя по видео, которое сопровождает сообщение чиновника, 70 рублей – цена за десяток яиц. "Близость производства – это свежесть продуктов и сокращенные сроки их поставки в магазины. Кроме того, это возможность снизить расходы на транспортную логистику, которая тоже входит в себестоимость продукции", – отметил замгубернатора. В середине декабря 2023 года Шмыков ходил по сетевым магазинам Екатеринбурга, где реализуется продукция местной птицефабрики, там он отыскал десяток яиц за 80 и 100 рублей. Тогда он подчеркивал, что на цену яиц повлияли проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что после Нового года ожидается стабилизация цен на яйца – в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине. В среду Минсельхоз подтвердил эти ожидания: в ближайшее время ведомство ждет снижения цен на куриные яйца в розничной торговле.

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html

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экономика, россия, екатеринбург, свердловская область, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)