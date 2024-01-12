https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html

Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями

Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями - РИА Новости, 12.01.2024

Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями

Двух сотрудников полиции из отдела противодействия коррупции в Ивановской области обвиняют в получении взятки автомобилями, на замдиректора фирмы, в интересах... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:13

2024-01-12T14:13

2024-01-12T15:47

происшествия

россия

ивановская область

иваново

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Двух сотрудников полиции из отдела противодействия коррупции в Ивановской области обвиняют в получении взятки автомобилями, на замдиректора фирмы, в интересах которого они действовали, также заведено дело, сообщило СУСК РФ по региону. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что фигурантами стали начальник и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский". По версии следствия, в период с июня 2021 по декабрь 2023 года они сообщали заместителю директора коммерческой организации персональные данные интересовавших его граждан, которую он использовал в своей деятельности. Кроме того, фигуранты приобщали материалы проверок, которые проводились по заявлениям людей в отношении предпринимателя, "к специальному номенклатурному делу без принятия решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства". За это сотрудники полиции с июля по сентябрь прошлого года получили взятку в виде двух автомобилей общей стоимостью около 6,5 миллионов рублей. Машины оформили на юридическое лицо, подконтрольное взяткодателю, отмечает СУСК. "В отношении заместителя директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - подчеркивается в сообщении. Всем фигурантам предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Преступление, по данным следственного управления, выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД и УФСБ по Ивановской области.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, при подтверждении вины сотрудников "они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", а непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

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происшествия, россия, ивановская область, иваново, следственный комитет россии (ск рф)