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Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями - РИА Новости, 12.01.2024
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14:13 12.01.2024 (обновлено: 15:47 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html
Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями
Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями - РИА Новости, 12.01.2024
Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями
Двух сотрудников полиции из отдела противодействия коррупции в Ивановской области обвиняют в получении взятки автомобилями, на замдиректора фирмы, в интересах... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:13
2024-01-12T15:47
происшествия
россия
ивановская область
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Двух сотрудников полиции из отдела противодействия коррупции в Ивановской области обвиняют в получении взятки автомобилями, на замдиректора фирмы, в интересах которого они действовали, также заведено дело, сообщило СУСК РФ по региону. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что фигурантами стали начальник и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский". По версии следствия, в период с июня 2021 по декабрь 2023 года они сообщали заместителю директора коммерческой организации персональные данные интересовавших его граждан, которую он использовал в своей деятельности. Кроме того, фигуранты приобщали материалы проверок, которые проводились по заявлениям людей в отношении предпринимателя, "к специальному номенклатурному делу без принятия решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства". За это сотрудники полиции с июля по сентябрь прошлого года получили взятку в виде двух автомобилей общей стоимостью около 6,5 миллионов рублей. Машины оформили на юридическое лицо, подконтрольное взяткодателю, отмечает СУСК. "В отношении заместителя директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - подчеркивается в сообщении. Всем фигурантам предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Преступление, по данным следственного управления, выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД и УФСБ по Ивановской области.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, при подтверждении вины сотрудников "они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", а непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html
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происшествия, россия, ивановская область, иваново, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Иваново, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями

В Ивановской области двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпецавтомобиль на территории изолятора временного содержания
Спецавтомобиль на территории изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спецавтомобиль на территории изолятора временного содержания . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Двух сотрудников полиции из отдела противодействия коррупции в Ивановской области обвиняют в получении взятки автомобилями, на замдиректора фирмы, в интересах которого они действовали, также заведено дело, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что фигурантами стали начальник и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский".
По версии следствия, в период с июня 2021 по декабрь 2023 года они сообщали заместителю директора коммерческой организации персональные данные интересовавших его граждан, которую он использовал в своей деятельности. Кроме того, фигуранты приобщали материалы проверок, которые проводились по заявлениям людей в отношении предпринимателя, "к специальному номенклатурному делу без принятия решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства".
За это сотрудники полиции с июля по сентябрь прошлого года получили взятку в виде двух автомобилей общей стоимостью около 6,5 миллионов рублей. Машины оформили на юридическое лицо, подконтрольное взяткодателю, отмечает СУСК.
«
"В отношении заместителя директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - подчеркивается в сообщении.
Всем фигурантам предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Преступление, по данным следственного управления, выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД и УФСБ по Ивановской области.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, при подтверждении вины сотрудников "они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", а непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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ПроисшествияРоссияИвановская областьИвановоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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