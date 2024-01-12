https://ria.ru/20240112/vyveski-1920883112.html

В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке

В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке - РИА Новости, 12.01.2024

В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке

В Госдуме в весеннюю сессию могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и надписи на русском языке, в ближайшее время ожидается отзыв правительства,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:08

2024-01-12T11:08

2024-01-12T11:10

общество

александр шолохов

госдума рф

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МОСКВА, 12 янв – РИА новости. В Госдуме в весеннюю сессию могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и надписи на русском языке, в ближайшее время ожидается отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Шолохов.В Госдуму в октябре был внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, а наименования жилых комплексов и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке."Мы уверенно рассчитываем на то, что в весеннюю сессию его рассмотрим. Отзыв правительства ожидаем в ближайшее время", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html

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общество, александр шолохов, госдума рф