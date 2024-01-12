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В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке - РИА Новости, 12.01.2024
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11:08 12.01.2024 (обновлено: 11:10 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vyveski-1920883112.html
В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке
В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке - РИА Новости, 12.01.2024
В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке
В Госдуме в весеннюю сессию могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и надписи на русском языке, в ближайшее время ожидается отзыв правительства,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:08
2024-01-12T11:10
общество
александр шолохов
госдума рф
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МОСКВА, 12 янв – РИА новости. В Госдуме в весеннюю сессию могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и надписи на русском языке, в ближайшее время ожидается отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Шолохов.В Госдуму в октябре был внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, а наименования жилых комплексов и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке."Мы уверенно рассчитываем на то, что в весеннюю сессию его рассмотрим. Отзыв правительства ожидаем в ближайшее время", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20231109/putin-1908352744.html
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общество, александр шолохов, госдума рф
Общество, Александр Шолохов, Госдума РФ
В ГД могут рассмотреть проект о вывесках на русском языке

В ГД весной рассмотрят проект об обязанности делать вывески и на русском языке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУлица Новый Арбат в Москве
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МОСКВА, 12 янв – РИА новости. В Госдуме в весеннюю сессию могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и надписи на русском языке, в ближайшее время ожидается отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Шолохов.
В Госдуму в октябре был внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, а наименования жилых комплексов и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке.
«
"Мы уверенно рассчитываем на то, что в весеннюю сессию его рассмотрим. Отзыв правительства ожидаем в ближайшее время", - сказал он РИА Новости.
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