https://ria.ru/20240112/vysylka-1921073487.html

Посольство России в Латвии возмутила высылка 82-летнего военного пенсионера

Посольство России в Латвии возмутила высылка 82-летнего военного пенсионера - РИА Новости, 12.01.2024

Посольство России в Латвии возмутила высылка 82-летнего военного пенсионера

Посольство России в Латвии выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера и призвало международные правозащитные... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:49

2024-01-12T23:49

2024-01-12T23:49

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство России в Латвии выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера и призвало международные правозащитные структуры дать оценку действиям латвийских властей. Ранее в сети появились кадры насильственной депортации 82-летнего Бориса Каткова из Латвии. Сам Катков рассказывал, что власти страны не дали ему времени закрыть финансовые вопросы организации, которой он руководит, и обжаловать постановление о депортации. При этом от сдачи экзамена по латышскому языку он официально освобожден из-за возраста, а остальные документы на продление ВНЖ оформил. "Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз жертвой показательной расправы зацикленных на русофобии политиков стал российский военный пенсионер, видный деятель соотечественного движения, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. В посольстве сообщили, что по решению МВД Латвии "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение", при этом ведомство не привело "фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера". Российские дипломаты подчеркнули, что поведение латвийских властей является "абсолютно антигуманным", нарушающим принцип "неразделения" семьи, так как в Латвии у соотечественника остаются жена, дети и внуки, а также "грубейшим образом попирает" положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года. "Убеждены, что эта циничная акция носит сугубо политический характер, направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого "инакомыслия". Ожидаем принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан России со стороны международных правозащитных структур", - отметили в посольстве. Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240112/latviya-1920919345.html

https://ria.ru/20240112/latviya-1920889646.html

https://ria.ru/20231104/zhurnalist-1907434159.html

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