На выставке-форуме "Россия" пройдет День Байкала

УЛАН-УДЭ, 12 янв - РИА Новости. День Байкала состоится в пятницу, 12 января, на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника "Заповедное Подлеморье". По данным пресс-службы, 11 января, в День заповедников и национальных парков, особо охраняемые природные территории Бурятии представили свои интерактивные площадки. Отмечается, что в ожидании виртуального путешествия собирались очереди. "Сегодня, 12 января, в павильоне "Природоград" будет День Байкала", - говорится в сообщении. Отмечается, что вход для всех посетителей свободный. Из афиши, опубликованной в Telegram-канале Байкальского заповедника, следует, что мероприятия начнутся на главной сцене павильона в 11.00 мск с фильма "Заповедное ожерелье Байкала" и продолжатся до конца дня. Также в программе викторины, лекции, мастер-классы, посвященные природе Байкала и культуре бурят. Ознакомиться с заповедными территориями Байкала в виртуальном формате можно будет также и в субботу. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
УЛАН-УДЭ, 12 янв - РИА Новости. День Байкала состоится в пятницу, 12 января, на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника "Заповедное Подлеморье".
По данным пресс-службы, 11 января, в День заповедников и национальных парков, особо охраняемые природные территории Бурятии представили свои интерактивные площадки. Отмечается, что в ожидании виртуального путешествия собирались очереди.
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"Сегодня, 12 января, в павильоне "Природоград" будет День Байкала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вход для всех посетителей свободный. Из афиши, опубликованной в Telegram-канале Байкальского заповедника, следует, что мероприятия начнутся на главной сцене павильона в 11.00 мск с фильма "Заповедное ожерелье Байкала" и продолжатся до конца дня. Также в программе викторины, лекции, мастер-классы, посвященные природе Байкала и культуре бурят.
Ознакомиться с заповедными территориями Байкала в виртуальном формате можно будет также и в субботу.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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