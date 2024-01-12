https://ria.ru/20240112/vylov-1921024817.html

Вылов иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период

Вылов иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период - РИА Новости, 12.01.2024

Вылов иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период

Российские рыбаки в 2023 году почти удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом, он составил порядка 544 тысяч тонн, став самым высоким за весь... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:04

2024-01-12T18:04

2024-01-12T18:04

экономика

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские рыбаки в 2023 году почти удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом, он составил порядка 544 тысяч тонн, став самым высоким за весь постсоветский период, и это достойная замена сельди в случае падения ее добычи, сообщается в материалах Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Российский вылов иваси достиг самого высокого показателя за весь постсоветский период. По предварительным данным на 31 декабря 2023 года, вылов сардины иваси в России достиг 543,9 тысячи тонн - в 1,9 раза больше, чем в 2022 году", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Президент ВАРПЭ Герман Зверев ранее отмечал, что такие высокие уловы ожидаются и в ближайшие годы, а это значит, что на российском рынке появится полноценная альтернатива сельди, к которой стоит присмотреться и переработчикам, и ритейлерам. В этой связи он напомнил, что советские власти в конце 1970-х - начале 1980-х годов именно таким образом принимали меры по продвижению иваси на внутреннем рынке, когда эта рыба стала "спасительной" для замены сельди, объемы вылова которой тогда начали резко снижаться. "Ее продавали под брендом "сельдь иваси". В результате грамотного маркетинга и госсубсидий для производителей наряду с килькой в томатном соусе этот бренд стал рыбным символом эпохи развитого социализма", - заметил глава ВАРПЭ. Но вслед за распадом СССР иваси ушла от российских берегов, и промысел после 25-летнего перерыва возобновили в 2018 году, пишет ассоциация, напоминая, что в 2023 году из-за влияния Эль-Ниньо промысел был особенно сложным. "Увеличение температуры воды сделало поведение и без того очень подвижной иваси непредсказуемым, но нашим рыбакам удалось угнаться за ней и достичь абсолютного рекорда по вылову за весь постсоветский период. Примечательно, что результат 2023 года вошел в топ-10 наиболее значимых за всю историю наблюдений - с 1950 года", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20231223/zapret-1917601781.html

https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html

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экономика, россия