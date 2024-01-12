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На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку - РИА Новости, 12.01.2024
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12:36 12.01.2024 (обновлено: 12:47 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vykinuli-1920903500.html
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку - РИА Новости, 12.01.2024
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку
Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:36
2024-01-12T12:47
происшествия
крымск
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция. "Породистую изувеченную собаку обнаружили граждане в мусорке... В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. На место приехали волонтёры, помогшие достать курцхаара и отвезти его к ветеринарам.
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происшествия, крымск, краснодарский край, россия
Происшествия, Крымск, Краснодарский край, Россия
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку

МВД: жители города Крымска нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар

© Фото : 23 МВД/TelegramРаненный курцхаар, найденный в мусорном баке в Крымске
Раненный курцхаар, найденный в мусорном баке в Крымске - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Раненный курцхаар, найденный в мусорном баке в Крымске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция.
"Породистую изувеченную собаку обнаружили граждане в мусорке... В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.
На место приехали волонтёры, помогшие достать курцхаара и отвезти его к ветеринарам.
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ПроисшествияКрымскКраснодарский крайРоссия
 
 
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