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На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку - РИА Новости, 12.01.2024
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку
Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:36
2024-01-12T12:36
2024-01-12T12:47
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция. "Породистую изувеченную собаку обнаружили граждане в мусорке... В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. На место приехали волонтёры, помогшие достать курцхаара и отвезти его к ветеринарам.
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происшествия, крымск, краснодарский край, россия
Происшествия, Крымск, Краснодарский край, Россия
На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку
МВД: жители города Крымска нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар