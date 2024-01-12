https://ria.ru/20240112/vykinuli-1920903500.html

На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку

На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку - РИА Новости, 12.01.2024

На Кубани искалеченную собаку выкинули в мусорку

Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:36

2024-01-12T12:36

2024-01-12T12:47

происшествия

крымск

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Жители города Крымска в Краснодарском крае нашли в мусорном баке раненную собаку породы курцхаар, сообщает в пятницу краевая полиция. "Породистую изувеченную собаку обнаружили граждане в мусорке... В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. На место приехали волонтёры, помогшие достать курцхаара и отвезти его к ветеринарам.

https://ria.ru/20240110/tigr-1920527049.html

крымск

краснодарский край

россия

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происшествия, крымск, краснодарский край, россия