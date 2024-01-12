https://ria.ru/20240112/vykhodnoy-1920875244.html
В Госдуме предложили сделать Старый новый год выходным
В Госдуме предложили сделать Старый новый год выходным - РИА Новости, 12.01.2024
В Госдуме предложили сделать Старый новый год выходным
Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин предложили сделать Старый новый год выходным днем, чтобы сделать... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:49
2024-01-12T10:49
2024-01-12T11:42
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин предложили сделать Старый новый год выходным днем, чтобы сделать разгрузку перед трудовыми буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи."После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных – на Старый новый год. Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им "разгрузку" после начла трудовых будней и создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами", - сообщил Чаплин РИА Новости.Также он отметил, что для россиян этот праздник важен: многие, несмотря на рабочие будни, устраивают дома празднества и созывают гостей, также сообщил депутат, добавив, что более половины садоводов в этот день выезжают на дачу, чтобы отметить праздник в кругу близких.Поэтому стоит пересмотреть нормы, также можно закрепить, что этот вопрос останется на решение каждого субъекта РФ, уточнил депутат."В нашей стране традиция празднования Нового года 1 января появилась в 1700 году, согласно указу Петра I. Он повелел отмечать праздник семь дней. Прошло несколько веков и празднования переросли в 10-дневные выходные. Буквально вчера ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым почти 60% россиян заявили о планах отметить старый Новый год", - рассказал Чаплин.
https://ria.ru/20240110/prazdnik-1920531480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили сделать Старый новый год выходным
Депутат Госдумы Чаплин предложил сделать Старый новый год выходным
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин предложили сделать Старый новый год выходным днем, чтобы сделать разгрузку перед трудовыми буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи.
"После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных – на Старый новый год. Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им "разгрузку" после начла трудовых будней и создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами", - сообщил Чаплин РИА Новости.
Также он отметил, что для россиян этот праздник важен: многие, несмотря на рабочие будни, устраивают дома празднества и созывают гостей, также сообщил депутат, добавив, что более половины садоводов в этот день выезжают на дачу, чтобы отметить праздник в кругу близких.
Поэтому стоит пересмотреть нормы, также можно закрепить, что этот вопрос останется на решение каждого субъекта РФ
, уточнил депутат.
"В нашей стране традиция празднования Нового года 1 января появилась в 1700 году, согласно указу Петра I. Он повелел отмечать праздник семь дней. Прошло несколько веков и празднования переросли в 10-дневные выходные. Буквально вчера ВЦИОМ
опубликовал данные, согласно которым почти 60% россиян заявили о планах отметить старый Новый год", - рассказал Чаплин.
Опрос показал, сколько россиян будут отмечать старый Новый год