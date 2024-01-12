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Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента
Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента - РИА Новости, 12.01.2024
Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента
Российским прокурорам предстоит принять "серьезные надзорные меры", чтобы не допустить "откровенных провокаций" и враждебных попыток поставить под сомнение... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:27
2024-01-12T12:27
2024-01-12T12:27
выборы президента россии — 2024
россия
игорь краснов
политика
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российским прокурорам предстоит принять "серьезные надзорные меры", чтобы не допустить "откровенных провокаций" и враждебных попыток поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов президента РФ, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. "В связи с началом избирательной кампании предстоит принять серьезные надзорные меры при ее проведении и в дни голосования, чтобы не допустить грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других враждебных попыток поставить под сомнение легитимность выборов президента России, расшатать наше общество", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня работников органов прокуратуры. Особенно это актуально в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, так как для них предстоящие выборы "являются частью интеграции граждан в правовое пространство России", отметил Краснов. Выборы президента РФ пройдут 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, политика, генеральная прокуратура рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Игорь Краснов, Политика, Генеральная прокуратура РФ
Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента
Краснов поручил принять серьезные меры и не допустить провокаций на выборах
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российским прокурорам предстоит принять "серьезные надзорные меры", чтобы не допустить "откровенных провокаций" и враждебных попыток поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов президента РФ, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
"В связи с началом избирательной кампании предстоит принять серьезные надзорные меры при ее проведении и в дни голосования, чтобы не допустить грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других враждебных попыток поставить под сомнение легитимность выборов президента России, расшатать наше общество", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня работников органов прокуратуры.
Особенно это актуально в Донецкой и Луганской народных республиках
, Запорожской и Херсонской областях
, так как для них предстоящие выборы "являются частью интеграции граждан в правовое пространство России", отметил Краснов.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта.
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