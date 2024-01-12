https://ria.ru/20240112/vybory-1920901567.html

Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента

Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента - РИА Новости, 12.01.2024

Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента

Российским прокурорам предстоит принять "серьезные надзорные меры", чтобы не допустить "откровенных провокаций" и враждебных попыток поставить под сомнение... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:27

2024-01-12T12:27

2024-01-12T12:27

выборы президента россии — 2024

россия

игорь краснов

политика

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российским прокурорам предстоит принять "серьезные надзорные меры", чтобы не допустить "откровенных провокаций" и враждебных попыток поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов президента РФ, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. "В связи с началом избирательной кампании предстоит принять серьезные надзорные меры при ее проведении и в дни голосования, чтобы не допустить грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других враждебных попыток поставить под сомнение легитимность выборов президента России, расшатать наше общество", - сказал Краснов, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня работников органов прокуратуры. Особенно это актуально в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, так как для них предстоящие выборы "являются частью интеграции граждан в правовое пространство России", отметил Краснов. Выборы президента РФ пройдут 17 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, игорь краснов, политика, генеральная прокуратура рф