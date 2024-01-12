Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:11 12.01.2024 (обновлено: 00:22 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vybory-1920831518.html
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента - РИА Новости, 12.01.2024
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента
Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:11
2024-01-12T00:22
россия
владимир путин
выборы президента россии — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства.День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в пятницу поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.&quot;Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России&quot;, — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам органов прокуратуры.По словам российского лидера, общество и само государство "высоко ценит работу прокуроров и рассчитывает, что они продолжат и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, а также четко и добросовестно служить народу".Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240112/prokuratura-1920831234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Политика
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента

Путин попросил прокуроров содействовать обеспечению законности выборов 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства.
День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в пятницу поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.
«

"Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам органов прокуратуры.

По словам российского лидера, общество и само государство "высоко ценит работу прокуроров и рассчитывает, что они продолжат и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, а также четко и добросовестно служить народу".
Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры
00:09
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала