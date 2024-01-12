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Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента - РИА Новости, 12.01.2024
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента
Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:11
2024-01-12T00:11
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россия
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства.День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в пятницу поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры."Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам органов прокуратуры.По словам российского лидера, общество и само государство "высоко ценит работу прокуроров и рассчитывает, что они продолжат и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, а также четко и добросовестно служить народу".Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Политика
Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента
Путин попросил прокуроров содействовать обеспечению законности выборов 2024 года
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства.
День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в пятницу поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры.
«
"Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам органов прокуратуры.
По словам российского лидера, общество и само государство "высоко ценит работу прокуроров и рассчитывает, что они продолжат и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, а также четко и добросовестно служить народу".
Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры