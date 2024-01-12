https://ria.ru/20240112/vybory-1920831518.html

Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента

Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента - РИА Новости, 12.01.2024

Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента

Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:11

2024-01-12T00:11

2024-01-12T00:22

россия

владимир путин

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров обратить внимание на работу по обеспечению законности на предстоящих выборах главы государства.День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в пятницу поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности, пожелал профессиональных успехов нынешним сотрудникам прокуратуры."Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам органов прокуратуры.По словам российского лидера, общество и само государство "высоко ценит работу прокуроров и рассчитывает, что они продолжат и дальше достойно и принципиально выполнять служебные обязанности, а также четко и добросовестно служить народу".Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240112/prokuratura-1920831234.html

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россия, владимир путин, политика