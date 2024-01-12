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На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 12.01.2024
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Пепловый выброс на высоту до 3,5 километра зафиксирован в пятницу на курильском вулкане Эбеко, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС Российской академии наук в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:29
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 3,5 километра зафиксирован в пятницу на курильском вулкане Эбеко, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС Российской академии наук в Telegram-канале. "Высота пеплового выброса составила около 3 500 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении филиала. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, россия
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Россия
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 км