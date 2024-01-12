https://ria.ru/20240112/vsu-1920929098.html

Власти Львова будут доплачивать каждому, кто подпишет контракт с ВСУ

Власти Львова будут доплачивать каждому, кто подпишет контракт с ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

Власти Львова будут доплачивать каждому, кто подпишет контракт с ВСУ

Власти Львова будут доплачивать около 1300 долларов каждому, кто подпишет контракт с ВСУ, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:59

2024-01-12T13:59

2024-01-12T13:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Львова будут доплачивать около 1300 долларов каждому, кто подпишет контракт с ВСУ, сообщил мэр города Андрей Садовой. Ранее британская газета Times отмечала, что гражданам Украины приходится платить проводникам от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации. Издание указывает, что такого рода услуги на Украине предлагают многочисленные Telegram-каналы, сопровождая свои сообщения "промо-роликами", на которых сотрудники военкоматов обходят кафе и спортзалы. "Пятьдесят тысяч гривен (около 1300 долларов - ред.) от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Садового. Как отметил мэр, решение о выплатах было принято в пятницу местным исполкомом. По его словам, указанная сумма должна послужить "дополнительной мотивацией и поддержкой" для новобранцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Документ вызвал негативную реакцию и был отозван для доработки.

https://ria.ru/20231031/vsu-1906430410.html

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910394282.html

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в мире, украина, львов, вооруженные силы украины, андрей садовой