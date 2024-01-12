https://ria.ru/20240112/vosstanovili-1920999751.html

Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО

Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО - РИА Новости, 12.01.2024

Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО

Кубанские казаки отремонтировали боевую машину, которая направлялась в Луганскую Народную Республику с гумпомощью и вышла из строя, восстановленный автомобиль... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:01

2024-01-12T17:01

2024-01-12T17:01

надежные люди

луганская народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Кубанские казаки отремонтировали боевую машину, которая направлялась в Луганскую Народную Республику с гумпомощью и вышла из строя, восстановленный автомобиль передали обратно бойцам в зону спецоперации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "На боевой машине УАЗ-"буханка" краснодарские бойцы-казаки везли гуманитарную помощь на фронт. В станице Переясловской машина вышла из строя. Наши казаки пришли на помощь, гумгруз перегрузили в другую машину и отправили в зону СВО на луганское направление. "УАЗ" оставили на ремонт и за четыре дня починили. Огромную помощь оказал атаман Брюховецкого РКО Евгений Самарский, который помог найти и приобрести радиатор для автомобиля", - рассказали в пресс-службе. Гумгруз в зону спецоперации включил зимнюю резину, продукты, средства личной гигиены и маскировочные сети. Отмечается, что восстановленный автомобиль был передан казакам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240112/spetssredstva-1920996539.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), кубанское казачье войско