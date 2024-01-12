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Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО - РИА Новости, 12.01.2024
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Надежные люди
 
17:01 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/vosstanovili-1920999751.html
Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО
Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО - РИА Новости, 12.01.2024
Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО
Кубанские казаки отремонтировали боевую машину, которая направлялась в Луганскую Народную Республику с гумпомощью и вышла из строя, восстановленный автомобиль... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:01
2024-01-12T17:01
надежные люди
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Кубанские казаки отремонтировали боевую машину, которая направлялась в Луганскую Народную Республику с гумпомощью и вышла из строя, восстановленный автомобиль передали обратно бойцам в зону спецоперации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "На боевой машине УАЗ-"буханка" краснодарские бойцы-казаки везли гуманитарную помощь на фронт. В станице Переясловской машина вышла из строя. Наши казаки пришли на помощь, гумгруз перегрузили в другую машину и отправили в зону СВО на луганское направление. "УАЗ" оставили на ремонт и за четыре дня починили. Огромную помощь оказал атаман Брюховецкого РКО Евгений Самарский, который помог найти и приобрести радиатор для автомобиля", - рассказали в пресс-службе. Гумгруз в зону спецоперации включил зимнюю резину, продукты, средства личной гигиены и маскировочные сети. Отмечается, что восстановленный автомобиль был передан казакам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20240112/spetssredstva-1920996539.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), кубанское казачье войско
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Кубанское казачье войско
Кубанские казаки восстановили боевую машину для зоны СВО

Кубанские казаки восстановили машину, перевозившую гумпомощь

© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаКубанские казаки восстановили боевую машину, перевозившую гумпомощь, и вернули в зону
Кубанские казаки восстановили боевую машину, перевозившую гумпомощь, и вернули в зону - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Кубанские казаки восстановили боевую машину, перевозившую гумпомощь, и вернули в зону
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 янв – РИА Новости. Кубанские казаки отремонтировали боевую машину, которая направлялась в Луганскую Народную Республику с гумпомощью и вышла из строя, восстановленный автомобиль передали обратно бойцам в зону спецоперации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
"На боевой машине УАЗ-"буханка" краснодарские бойцы-казаки везли гуманитарную помощь на фронт. В станице Переясловской машина вышла из строя. Наши казаки пришли на помощь, гумгруз перегрузили в другую машину и отправили в зону СВО на луганское направление. "УАЗ" оставили на ремонт и за четыре дня починили. Огромную помощь оказал атаман Брюховецкого РКО Евгений Самарский, который помог найти и приобрести радиатор для автомобиля", - рассказали в пресс-службе.
Гумгруз в зону спецоперации включил зимнюю резину, продукты, средства личной гигиены и маскировочные сети. Отмечается, что восстановленный автомобиль был передан казакам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.
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Вчера, 16:56
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Кубанское казачье войско
 
 
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