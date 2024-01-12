https://ria.ru/20240112/volodin-1920939032.html

Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой"

Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой" - РИА Новости, 12.01.2024

Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой"

Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:23

2024-01-12T14:23

2024-01-12T16:48

генеральная прокуратура рф

вячеслав володин

филипп киркоров

анастасия ивлеева

общество

россия

москва

дима билан (виктор белан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко", — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.Спикер подчеркнул, что российское общество не согласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей. По его мнению, в подобных случаях будет правильно, чтобы "все реагировали и защищали страну".В пятницу Володин принял участие в торжественном заседании Госдумы, посвященном Дню работника прокуратуры. Он вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарности.Скандальная вечеринка прошла в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку. * Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240111/ivleeva-1920744865.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, филипп киркоров, анастасия ивлеева, общество, россия, москва, дима билан (виктор белан), госдума рф, общественная наблюдательная комиссия