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Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой" - РИА Новости, 12.01.2024
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14:23 12.01.2024 (обновлено: 16:48 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/volodin-1920939032.html
Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой"
Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой" - РИА Новости, 12.01.2024
Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой"
Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:23
2024-01-12T16:48
генеральная прокуратура рф
вячеслав володин
филипп киркоров
анастасия ивлеева
общество
россия
москва
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.&quot;Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко&quot;, — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.Спикер подчеркнул, что российское общество не согласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей. По его мнению, в подобных случаях будет правильно, чтобы "все реагировали и защищали страну".В пятницу Володин принял участие в торжественном заседании Госдумы, посвященном Дню работника прокуратуры. Он вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарности.Скандальная вечеринка прошла в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку. * Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240111/ivleeva-1920744865.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, филипп киркоров, анастасия ивлеева, общество, россия, москва, дима билан (виктор белан), госдума рф, общественная наблюдательная комиссия
Генеральная прокуратура РФ, Вячеслав Володин, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Общество, Россия, Москва, Дима Билан (Виктор Белан), Госдума РФ, Общественная наблюдательная комиссия
Володин прокомментировал ситуацию с "голой вечеринкой"

Володин призвал прокуратуру реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко", — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер подчеркнул, что российское общество не согласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей. По его мнению, в подобных случаях будет правильно, чтобы "все реагировали и защищали страну".
В пятницу Володин принял участие в торжественном заседании Госдумы, посвященном Дню работника прокуратуры. Он вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарности.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
11 января, 15:22
Скандальная вечеринка прошла в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
Генеральная прокуратура РФВячеслав ВолодинФилипп КиркоровАнастасия ИвлееваОбществоРоссияМоскваДима Билан (Виктор Белан)Госдума РФОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
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