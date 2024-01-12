На Урале проверят историю о водителе с инсультом и равнодушии инспекторов
ГИБДД на Урале проверит историю о водителе с инсультом и равнодушии инспекторов
Сотрудник ДПС . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Полиция проведет проверку обстоятельств истории о том, что на трассе Екатеринбург-Тюмень якобы на глазах у инспекторов страдал получивший инсульт водитель, которому долгое время не вызывали скорую, сообщила пресс-служба областной ГИБДД.
Ранее местный портал E1.RU писал, что дальнобойщик из Камышлова шесть часов погибал от инсульта на глазах у инспекторов. Возвращаясь с рейса, он попал в аварию, а прибывшие на место сотрудники ГИБДД решили, что дальнобойщик пьян, и оставили его "трезветь" в кабине, не вызвав скорую. Уже в больнице у мужчины диагностировали инсульт, он в реанимации, уточняло издание.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась утром 5 января на 157-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Водитель грузового автомобиля Volvo FH-Track, не выдержав безопасный боковой интервал, столкнулся с "Камазом".
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"Сотрудники ДПС опросили водителей. Мужчины не высказывали жалоб на здоровье. Так как движение было затруднено, автоинспекторы передали информацию о ДТП представителю работодателя данного водителя, после чего приняли меры по обеспечению безопасности дорожного движения на участке... оформили ДТП. В этот момент рядом с водителем находился его напарник", – следует из сообщения ГИБДД.
В ведомстве отметили, что, судя по путевому листу, перед выпуском на линию мужчина прошел медконтроль и был допущен к управлению транспортом.
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"Прибывший впоследствии работодатель водителя грузовика сообщил полицейским, что у мужчины имеются признаки инсульта, после чего гражданин был госпитализирован. Руководством управления Госавтоинспекции Свердловской области назначено проведение проверки. Если информация подтвердится, то последуют адекватные меры реагирования", – добавили в пресс-службе.