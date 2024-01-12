https://ria.ru/20240112/voditel-1921000375.html

На Урале проверят историю о водителе с инсультом и равнодушии инспекторов

На Урале проверят историю о водителе с инсультом и равнодушии инспекторов - РИА Новости, 12.01.2024

На Урале проверят историю о водителе с инсультом и равнодушии инспекторов

Полиция проведет проверку обстоятельств истории о том, что на трассе Екатеринбург-Тюмень якобы на глазах у инспекторов страдал получивший инсульт водитель,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:04

2024-01-12T17:04

2024-01-12T17:04

происшествия

авто

екатеринбург

камышлов

гибдд мвд рф

тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Полиция проведет проверку обстоятельств истории о том, что на трассе Екатеринбург-Тюмень якобы на глазах у инспекторов страдал получивший инсульт водитель, которому долгое время не вызывали скорую, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. Ранее местный портал E1.RU писал, что дальнобойщик из Камышлова шесть часов погибал от инсульта на глазах у инспекторов. Возвращаясь с рейса, он попал в аварию, а прибывшие на место сотрудники ГИБДД решили, что дальнобойщик пьян, и оставили его "трезветь" в кабине, не вызвав скорую. Уже в больнице у мужчины диагностировали инсульт, он в реанимации, уточняло издание. По информации Госавтоинспекции, авария случилась утром 5 января на 157-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Водитель грузового автомобиля Volvo FH-Track, не выдержав безопасный боковой интервал, столкнулся с "Камазом". "Сотрудники ДПС опросили водителей. Мужчины не высказывали жалоб на здоровье. Так как движение было затруднено, автоинспекторы передали информацию о ДТП представителю работодателя данного водителя, после чего приняли меры по обеспечению безопасности дорожного движения на участке... оформили ДТП. В этот момент рядом с водителем находился его напарник", – следует из сообщения ГИБДД. В ведомстве отметили, что, судя по путевому листу, перед выпуском на линию мужчина прошел медконтроль и был допущен к управлению транспортом. "Прибывший впоследствии работодатель водителя грузовика сообщил полицейским, что у мужчины имеются признаки инсульта, после чего гражданин был госпитализирован. Руководством управления Госавтоинспекции Свердловской области назначено проведение проверки. Если информация подтвердится, то последуют адекватные меры реагирования", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240110/gibdd-1920515686.html

https://ria.ru/20240102/pozhar-1919469009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, екатеринбург, камышлов, гибдд мвд рф, тюмень