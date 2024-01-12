https://ria.ru/20240112/vino-1920845680.html
В Simple Group рассказали, как выбрать качественное вино
В Simple Group рассказали, как выбрать качественное вино - РИА Новости, 12.01.2024
В Simple Group рассказали, как выбрать качественное вино
Больше четверти россиян согласны с тем, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее", однако стоимость, в частности вина, не является абсолютным показателем,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:12
2024-01-12T05:12
2024-01-12T05:12
общество
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Больше четверти россиян согласны с тем, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее", однако стоимость, в частности вина, не является абсолютным показателем, поскольку складывается из ряда различных факторов, следует из данных крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group, имеющихся у РИА Новости. Отмечается, что, согласно исследованию компании, в котором приняли участие 5 тысяч мужчин и женщин старше 18 лет, 29% россиян разделяют мнение о том, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее". При этом этот стереотип больше характерен для респондентов в возрасте 18-34 лет. "Цена - это весьма косвенное мерило качества вина. Она складывается из множества факторов: и экономических (затрат на виноградник и производство, логистики, масштабов), и, скажем так, – репутационных (имиджа винодельческой зоны, производителя). Профессионалы винного рынка зачастую рассуждают о вине, принимая во внимание все параметры, поэтому рекомендуем обращать внимание на те бутылки, которые эксперты характеризуют как "правильное соотношение цены и качества", - заявила эксперт компании Александра Рощина. При этом наибольшая доля респондентов (60%) верят в стереотип о выборе вина: "красное вино – к мясу, белое – к рыбе". "Стереотип, в который верят большинство опрошенных, не совсем точен. Красное вино может идеально подходить к рыбе, а белое - к мясу. Например, легкое белое мясо (курица/индейка) можно сочетать с насыщенными белыми винами, а плотную рыбу вроде тунца - с легкими и кислотными красными", - объяснила она. Также 51% согласны с достаточно популярным стереотипом: "белое вино делается из белого винограда, а красное – из красного". Однако, по словам эксперта, красные вина можно сделать только из красных сортов винограда, а белые - и из белых, и из красных. А 43% верят в стереотип том, что "крышка вместо пробки – признак дешевого вина". Рощина подчеркнула, что по винтовой крышке определить стоимость вина невозможно – сегодня под такой пробкой можно увидеть как вина из масс-маркета, так и коллекционные дорогие образцы вроде немецкого рислинга с лучших виноградников. В свою очередь с утверждением о том, что вкус вина зависит от бокала, верят лишь 20% россиян. "Определенная форма и объем помогают раскрыть ароматику, изменить вкусовую структуру вина, например, смягчить танины в красном и сделать его более мягким и бархатистым. Однако ни один бокал в мире кардинально не сможет изменить к лучшему простое, базовое вино", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20240103/igristoe-1919549194.html
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общество, россия
В Simple Group рассказали, как выбрать качественное вино
Simple Group: высокая цена вина не является абсолютным показателем его качества
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Больше четверти россиян согласны с тем, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее", однако стоимость, в частности вина, не является абсолютным показателем, поскольку складывается из ряда различных факторов, следует из данных крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group, имеющихся у РИА Новости.
Отмечается, что, согласно исследованию компании, в котором приняли участие 5 тысяч мужчин и женщин старше 18 лет, 29% россиян разделяют мнение о том, что "чем дороже алкоголь, тем он качественнее". При этом этот стереотип больше характерен для респондентов в возрасте 18-34 лет.
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"Цена - это весьма косвенное мерило качества вина. Она складывается из множества факторов: и экономических (затрат на виноградник и производство, логистики, масштабов), и, скажем так, – репутационных (имиджа винодельческой зоны, производителя). Профессионалы винного рынка зачастую рассуждают о вине, принимая во внимание все параметры, поэтому рекомендуем обращать внимание на те бутылки, которые эксперты характеризуют как "правильное соотношение цены и качества", - заявила эксперт компании Александра Рощина.
При этом наибольшая доля респондентов (60%) верят в стереотип о выборе вина: "красное вино – к мясу, белое – к рыбе". "Стереотип, в который верят большинство опрошенных, не совсем точен. Красное вино может идеально подходить к рыбе, а белое - к мясу. Например, легкое белое мясо (курица/индейка) можно сочетать с насыщенными белыми винами, а плотную рыбу вроде тунца - с легкими и кислотными красными", - объяснила она.
Также 51% согласны с достаточно популярным стереотипом: "белое вино делается из белого винограда, а красное – из красного". Однако, по словам эксперта, красные вина можно сделать только из красных сортов винограда, а белые - и из белых, и из красных. А 43% верят в стереотип том, что "крышка вместо пробки – признак дешевого вина". Рощина подчеркнула, что по винтовой крышке определить стоимость вина невозможно – сегодня под такой пробкой можно увидеть как вина из масс-маркета, так и коллекционные дорогие образцы вроде немецкого рислинга с лучших виноградников.
В свою очередь с утверждением о том, что вкус вина зависит от бокала, верят лишь 20% россиян. "Определенная форма и объем помогают раскрыть ароматику, изменить вкусовую структуру вина, например, смягчить танины в красном и сделать его более мягким и бархатистым. Однако ни один бокал в мире кардинально не сможет изменить к лучшему простое, базовое вино", - заключила эксперт.
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