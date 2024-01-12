https://ria.ru/20240112/vertolet-1920868109.html

Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений

Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений - РИА Новости, 12.01.2024

Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений

Вертолет ВМС США в ходе учений упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии, все шесть членов экипажа выжили, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:20

2024-01-12T10:20

2024-01-12T10:21

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вертолет ВМС США в ходе учений упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии, все шесть членов экипажа выжили, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота. По данным агентства, вертолет MH-60R Seahawk упал в воды залива Тихого океана Сан-Диего в четверг вскоре после 18.30 по местному времени (5.30 мск). На место происшествия прибыли пожарные и Береговая охрана США. "В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка", - приводит агентство слова командира Тихоокеанского флота ВМС США Бэта Тича. Он добавил, что члены экипажа были отправлены на берег для медицинского осмотра. Агентство отмечает, что причина падения вертолета расследуется.

https://ria.ru/20230124/alzhir-1846957693.html

https://ria.ru/20231201/madrid-1913173057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тихий океан, сан-диего