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Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений - РИА Новости, 12.01.2024
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10:20 12.01.2024 (обновлено: 10:21 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vertolet-1920868109.html
Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений
Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений - РИА Новости, 12.01.2024
Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений
Вертолет ВМС США в ходе учений упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии, все шесть членов экипажа выжили, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:20
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вертолет ВМС США в ходе учений упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии, все шесть членов экипажа выжили, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота. По данным агентства, вертолет MH-60R Seahawk упал в воды залива Тихого океана Сан-Диего в четверг вскоре после 18.30 по местному времени (5.30 мск). На место происшествия прибыли пожарные и Береговая охрана США. "В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка", - приводит агентство слова командира Тихоокеанского флота ВМС США Бэта Тича. Он добавил, что члены экипажа были отправлены на берег для медицинского осмотра. Агентство отмечает, что причина падения вертолета расследуется.
https://ria.ru/20230124/alzhir-1846957693.html
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в мире, сша, тихий океан, сан-диего
В мире, США, Тихий океан, Сан-Диего
Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений

Вертолет ВМС США упал у берегов Калифорнии во время учений, экипаж выжил

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob MattinglyВертолет MH-60R Sea Hawk на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в Средиземном море
Вертолет MH-60R Sea Hawk на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jacob Mattingly
Вертолет MH-60R Sea Hawk на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в Средиземном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вертолет ВМС США в ходе учений упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии, все шесть членов экипажа выжили, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота.
По данным агентства, вертолет MH-60R Seahawk упал в воды залива Тихого океана Сан-Диего в четверг вскоре после 18.30 по местному времени (5.30 мск). На место происшествия прибыли пожарные и Береговая охрана США.
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"В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка", - приводит агентство слова командира Тихоокеанского флота ВМС США Бэта Тича. Он добавил, что члены экипажа были отправлены на берег для медицинского осмотра.
Агентство отмечает, что причина падения вертолета расследуется.
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