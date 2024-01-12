https://ria.ru/20240112/venera-1920838925.html

В МАИ разрабатывают беспилотный вертолет для Венеры

В МАИ разрабатывают беспилотный вертолет для Венеры - РИА Новости, 12.01.2024

В МАИ разрабатывают беспилотный вертолет для Венеры

Беспилотник вертолётного типа для полётов в атмосфере Венеры и работы на её поверхности разрабатывают в Московском авиационном институте (МАИ), сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:03

2024-01-12T03:03

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Беспилотник вертолётного типа для полётов в атмосфере Венеры и работы на её поверхности разрабатывают в Московском авиационном институте (МАИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Аспирант института №6 "Аэрокосмический" МАИ Алексей Шеремет проектирует беспилотный летательный аппарат для изучения Венеры. БЛА будет способен перемещаться над поверхностью планеты и садиться на неё", - говорится в сообщении. Как пояснил Шеремет, слова которого приводит пресс-служба, основной особенностью аппарата будет роторная система как у вертолёта. Она позволит проводить научные исследования как в режиме полёта, так и на поверхности Венеры, а также обеспечит маневренность и возможность обходить препятствия. Уточняется, что аппарат сможет делать высококачественные снимки поверхности планеты, составлять карты рельефа для дальнейшего анализа геологических особенностей. Кроме того, разработчик хочет оснастить аппарат датчиками для измерения температуры, давления и других параметров атмосферы, чтобы исследовать газовый состав и климатические условия планеты. По словам Шеремета, изучение Венеры поможет лучше понять и смоделировать процессы, связанные с изменением климата Земли, парниковым эффектом и эволюцией атмосферы планет. Разработчик признался, что спроектировать такой аппарат его вдохновил вертолёт Ingenuity, разработанный NASA и отправленный на Марс вместе с ровером Perseverance. Пока российская венерианская программа ограничивается станцией "Венера-Д", которая отправится на планету - соседку Земли после 2030 года и на новом технологическом уровне продолжит исследования, проведённые советскими и американскими станциями с 1960-х по 1990-е годы. Также российские ученые заявляли о желании отправить после "Венеры-Д" еще две миссии и в рамках последней попробовать впервые в истории доставить на Землю грунт оттуда.

https://ria.ru/20240105/roskosmos-1919791198.html

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космос - риа наука, земля, марс, московский авиационный институт, наса, венера, наука