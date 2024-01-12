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"На пределе". В Британии пришли в ужас из-за российских ударов
"На пределе". В Британии пришли в ужас из-за российских ударов - РИА Новости, 12.01.2024
"На пределе". В Британии пришли в ужас из-за российских ударов
Массированные российские удары перегружают украинскую ПВО, сообщает британское издание Daily Express. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:21
2024-01-12T09:21
2024-01-12T09:21
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Массированные российские удары перегружают украинскую ПВО, сообщает британское издание Daily Express."Украинская ПВО сталкивается с угрозой полного краха вследствие того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников", — говорится в материале.Как указали журналисты, российские военные перешли на стратегию использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины, и неспособность систем ПВО сбивать большую часть снарядов лишь подчеркивает ее эффективность.Обозреватели также отметили, что российские ракеты и БПЛА стало сложнее сбивать из-за их маневренности, а украинские системы противовоздушной обороны "работают на пределе".Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, россия, киев, политика
Украина, Россия, Киев, Политика
"На пределе". В Британии пришли в ужас из-за российских ударов
DE: массированные российские удары перегружают украинские системы ПВО