https://ria.ru/20240112/uscherb-1921025407.html

В Эстонии признали серьезный ущерб от ударов по военным объектам Украины

В Эстонии признали серьезный ущерб от ударов по военным объектам Украины - РИА Новости, 12.01.2024

В Эстонии признали серьезный ущерб от ударов по военным объектам Украины

Глава эстонской военной разведки Антс Кивисельг признал серьезный ущерб от российских массированных ракетных ударов по военным объектам Украины, несмотря на то, РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:11

2024-01-12T18:11

2024-01-12T18:11

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

нато

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эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Глава эстонской военной разведки Антс Кивисельг признал серьезный ущерб от российских массированных ракетных ударов по военным объектам Украины, несмотря на то, что Киев всегда отрицает это. По его словам, в последние недели российская сторона активно использует бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр" для ударов по Украине, что "наносит значительный ущерб военным объектам". "По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений", - заявил Кивисельг в пятницу на пресс-конференции в минобороны. Он уверен, что тактика российских войск по-прежнему направлена на истощение запасов систем ПВО Украины, и с наступлением холодов можно ожидать больше массированных атак со стороны России, поскольку, по его словам, в настоящее время она производит больше боеприпасов, чем использует. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240112/udary-1920982053.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920506224.html

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россия, владимир путин, нато, украина, эстония