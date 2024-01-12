https://ria.ru/20240112/uminskiy-1920898216.html

Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда

Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда - РИА Новости, 12.01.2024

Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда

Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:16

2024-01-12T12:16

2024-01-12T12:22

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в Московской патриархии. "Протоиерей Алексей Уминский вновь не явился на заседание церковного суда, на которое был вызван, не объяснив причин", - сказал источник. Накануне Уминский также не пришел на заседание суда. Как в пятницу пояснил РИА Новости зампредседателя епархиального суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, Уминский "по-прежнему вне зоны досягаемости". "Вчера мы ждали его 4-5 часов. Он вызывается в суд в связи с неисполнением указания священноначалия, патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) о чтении молитвы о Святой Руси", - сказал отец Владислав Цыпин. По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время каждой Божественной литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января. В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html

https://ria.ru/20240107/tserkov-1920042633.html

https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская патриархия, московская духовная академия, русская православная церковь