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Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда - РИА Новости, 12.01.2024
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Религия
 
12:16 12.01.2024 (обновлено: 12:22 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/uminskiy-1920898216.html
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда - РИА Новости, 12.01.2024
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда
Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:16
2024-01-12T12:22
религия
московская патриархия
московская духовная академия
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в Московской патриархии. "Протоиерей Алексей Уминский вновь не явился на заседание церковного суда, на которое был вызван, не объяснив причин", - сказал источник. Накануне Уминский также не пришел на заседание суда. Как в пятницу пояснил РИА Новости зампредседателя епархиального суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, Уминский "по-прежнему вне зоны досягаемости". "Вчера мы ждали его 4-5 часов. Он вызывается в суд в связи с неисполнением указания священноначалия, патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) о чтении молитвы о Святой Руси", - сказал отец Владислав Цыпин. По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время каждой Божественной литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января. В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html
https://ria.ru/20240107/tserkov-1920042633.html
https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html
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московская патриархия, московская духовная академия, русская православная церковь
Религия, Московская Патриархия, Московская духовная академия, Русская православная церковь
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда

Протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание церковного суда Москвы

CC BY-SA 4.0 / Andreynoskov-photo / Протоиерей Алексей Уминский
Протоиерей Алексей Уминский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Andreynoskov-photo /
Протоиерей Алексей Уминский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в Московской патриархии.
"Протоиерей Алексей Уминский вновь не явился на заседание церковного суда, на которое был вызван, не объяснив причин", - сказал источник.
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Накануне Уминский также не пришел на заседание суда. Как в пятницу пояснил РИА Новости зампредседателя епархиального суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, Уминский "по-прежнему вне зоны досягаемости".
"Вчера мы ждали его 4-5 часов. Он вызывается в суд в связи с неисполнением указания священноначалия, патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) о чтении молитвы о Святой Руси", - сказал отец Владислав Цыпин.
По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время каждой Божественной литургии.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января.
В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.
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