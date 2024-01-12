https://ria.ru/20240112/uminskiy-1920898216.html
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда - РИА Новости, 12.01.2024
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда
Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:16
2024-01-12T12:16
2024-01-12T12:22
религия
московская патриархия
московская духовная академия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920898953_0:1060:2000:2185_1920x0_80_0_0_3262142fbe904479c2a755e3cf3cfc4e.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в Московской патриархии. "Протоиерей Алексей Уминский вновь не явился на заседание церковного суда, на которое был вызван, не объяснив причин", - сказал источник. Накануне Уминский также не пришел на заседание суда. Как в пятницу пояснил РИА Новости зампредседателя епархиального суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, Уминский "по-прежнему вне зоны досягаемости". "Вчера мы ждали его 4-5 часов. Он вызывается в суд в связи с неисполнением указания священноначалия, патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) о чтении молитвы о Святой Руси", - сказал отец Владислав Цыпин. По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время каждой Божественной литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января. В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920004812.html
https://ria.ru/20240107/tserkov-1920042633.html
https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920898953_0:967:2000:2467_1920x0_80_0_0_9095ab8a03a0fe7c0808647abf08707a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская патриархия, московская духовная академия, русская православная церковь
Религия, Московская Патриархия, Московская духовная академия, Русская православная церковь
Источник: протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание суда
Протоиерей Уминский второй раз не явился на заседание церковного суда Москвы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Протоиерей Алексей Уминский повторно не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил в пятницу журналистам источник в Московской патриархии.
"Протоиерей Алексей Уминский вновь не явился на заседание церковного суда, на которое был вызван, не объяснив причин", - сказал источник.
Россиянам в первую очередь нужна сила духа, заявил патриарх Кирилл
Накануне Уминский также не пришел на заседание суда. Как в пятницу пояснил РИА Новости зампредседателя епархиального суда, профессор Московской духовной академии
протоиерей Владислав Цыпин, Уминский "по-прежнему вне зоны досягаемости".
"Вчера мы ждали его 4-5 часов. Он вызывается в суд в связи с неисполнением указания священноначалия, патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) о чтении молитвы о Святой Руси", - сказал отец Владислав Цыпин.
По решению священноначалия РПЦ
, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время каждой Божественной литургии.
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января.
В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.
Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл