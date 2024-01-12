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СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации - РИА Новости, 13.01.2024
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23:35 12.01.2024 (обновлено: 00:00 13.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html
СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации
СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации
Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-12T23:35
2024-01-13T00:00
в мире
украина
денис шмыгаль
страна.ua
ивано-франковская область
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в пятницу сообщал, что правительство Украины выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. &quot;Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на администрацию Ивано-Франковской области.По данным издания, зарплата согласившегося будет составлять 20 тысяч гривен (526 долларов), кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. "Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего нужно 300 человек", — подчеркнули в издании. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920946753.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, страна.ua, ивано-франковская область, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Страна.ua, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Киев
СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации

Страна.ua: на западе Украины предлагают вместо мобилизации строить фортификации

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина
Западная Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в пятницу сообщал, что правительство Украины выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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"Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на администрацию Ивано-Франковской области.

По данным издания, зарплата согласившегося будет составлять 20 тысяч гривен (526 долларов), кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. "Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего нужно 300 человек", — подчеркнули в издании.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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