https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html

СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации

СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации - РИА Новости, 13.01.2024

СМИ: жителям Западной Украины предлагают альтернативу мобилизации

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-12T23:35

2024-01-12T23:35

2024-01-13T00:00

в мире

украина

денис шмыгаль

страна.ua

ивано-франковская область

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/81/1059778134_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_55cf8ebe96e374ba373bb2a7c1c3c525.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в пятницу сообщал, что правительство Украины выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. "Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на администрацию Ивано-Франковской области.По данным издания, зарплата согласившегося будет составлять 20 тысяч гривен (526 долларов), кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. "Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего нужно 300 человек", — подчеркнули в издании. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920946753.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920889498.html

украина

ивано-франковская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис шмыгаль, страна.ua, ивано-франковская область, владимир зеленский, киев