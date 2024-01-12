На Украине умер американский блогер, задержанный за "российскую пропаганду"
Карлсон: критиковавший Зеленского блогер Лира из США умер в украинской тюрьме
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыСкриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Критиковавший президента Владимира Зеленского американский блогер Гонсало Лира умер на Украине, написал в социальной сети X журналист Такер Карлсон.
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"Гонсало Лира — старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали", — написал он.
По словам журналиста, он говорил с отцом блогера несколько недель назад. Во время разговора тот заявил, что его сына, возможно, убьют.
Ранее Карлсон уже сообщал о систематических пытках Лиры в колонии.
В начале мая СБУ арестовала иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".
По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призывала мировое журналистское сообщество добиваться немедленного освобождения Лиры, который, по ее словам, активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране.