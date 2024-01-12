https://ria.ru/20240112/ukraina-1921059653.html

На Украине умер американский блогер, задержанный за "российскую пропаганду"

На Украине умер американский блогер, задержанный за "российскую пропаганду" - РИА Новости, 12.01.2024

На Украине умер американский блогер, задержанный за "российскую пропаганду"

Критиковавший президента Владимира Зеленского американский блогер Гонсало Лира умер на Украине, написал в социальной сети X журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:24

2024-01-12T21:24

2024-01-12T22:47

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Критиковавший президента Владимира Зеленского американский блогер Гонсало Лира умер на Украине, написал в социальной сети X журналист Такер Карлсон."Гонсало Лира — старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали", — написал он.По словам журналиста, он говорил с отцом блогера несколько недель назад. Во время разговора тот заявил, что его сына, возможно, убьют.Ранее Карлсон уже сообщал о систематических пытках Лиры в колонии.В начале мая СБУ арестовала иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия".Официальный представитель МИД Мария Захарова призывала мировое журналистское сообщество добиваться немедленного освобождения Лиры, который, по ее словам, активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране.

https://ria.ru/20231219/prevoskhodstvo-1916663765.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, такер карлсон, служба безопасности украины, нато, мария захарова