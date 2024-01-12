https://ria.ru/20240112/ukraina-1921038313.html
Ключевая цель. В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Ключевая цель. В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
Ключевая цель. В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:07
2024-01-12T19:07
2024-01-12T20:42
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам. <…> Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают", — заявил аналитик.По его мнению, это позволит Москве позднее создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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политика, россия, украина, белгород, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Белгород, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ключевая цель. В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Киевский эксперт Жирохов: РФ подрывами мостов создает ВСУ проблемы с логистикой