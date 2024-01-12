https://ria.ru/20240112/ukraina-1921025570.html
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ
Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:11
2024-01-12T18:11
2024-01-12T18:11
политика
украина
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_e572c3982817df0cb03d8de5950da4c6.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" буквально проникают сквозь ПВО Украины и наносят колоссальный урон ВСУ", — заявил он.Аналитик отметил, что ВКС России завоевали полное господство в небе и бьют по укреплениям противника каждый день, что приводит к серьезным потерям личного состава."У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. <…> Картина ужасает", — резюмировал Меркурис.В Минобороны сообщили, что за неделю с 5 по 12 января было нанесено 23 групповых удара по военным объектам на Украине.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920976040.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c1537796411efec4426f49edef4d1d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ
Эксперт Меркурис: российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины