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Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
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18:11 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921025570.html
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ
Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:11
2024-01-12T18:11
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" буквально проникают сквозь ПВО Украины и наносят колоссальный урон ВСУ", — заявил он.Аналитик отметил, что ВКС России завоевали полное господство в небе и бьют по укреплениям противника каждый день, что приводит к серьезным потерям личного состава."У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. &lt;…&gt; Картина ужасает", — резюмировал Меркурис.В Минобороны сообщили, что за неделю с 5 по 12 января было нанесено 23 групповых удара по военным объектам на Украине.
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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ

Эксперт Меркурис: российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«
"Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" буквально проникают сквозь ПВО Украины и наносят колоссальный урон ВСУ", — заявил он.
Аналитик отметил, что ВКС России завоевали полное господство в небе и бьют по укреплениям противника каждый день, что приводит к серьезным потерям личного состава.
"У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. <…> Картина ужасает", — резюмировал Меркурис.
В Минобороны сообщили, что за неделю с 5 по 12 января было нанесено 23 групповых удара по военным объектам на Украине.
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