https://ria.ru/20240112/ukraina-1921025570.html

Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ

Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

Прорвало насквозь. На Западе раскрыли, к чему привел удар России по ВСУ

Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:11

2024-01-12T18:11

2024-01-12T18:11

политика

украина

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_e572c3982817df0cb03d8de5950da4c6.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские "Кинжалы" прорвали насквозь западную ПВО Украины и нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" буквально проникают сквозь ПВО Украины и наносят колоссальный урон ВСУ", — заявил он.Аналитик отметил, что ВКС России завоевали полное господство в небе и бьют по укреплениям противника каждый день, что приводит к серьезным потерям личного состава."У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. <…> Картина ужасает", — резюмировал Меркурис.В Минобороны сообщили, что за неделю с 5 по 12 января было нанесено 23 групповых удара по военным объектам на Украине.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920976040.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии