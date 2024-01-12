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СМИ: Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 12.01.2024 (обновлено: 17:48 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921013610.html
СМИ: Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине
СМИ: Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год, сообщает в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:27
2024-01-12T17:48
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
риши сунак
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год, сообщает в пятницу украинское издание "Европейская правда".В пятницу Сунак прибыл на Украину и в очередной раз заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. Ранее в пятницу издание "Европейская правда" сообщало, что Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности, утверждается, что документ будет действовать до вступления Киева в НАТО."Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 миллиарда долларов)", - передает слова Сунака издание. По данным премьера, пакет будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Кроме того, будут проведены учения еще для тысяч украинских военных.Минобороны Британии ранее сообщало, что новый пакет военной поддержки для Украины будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240110/dzhonson-1920614571.html
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украина, великобритания, риши сунак, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Риши Сунак, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

"Европейская правда": Сунак объявил о помощи Украине на 3,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму порядка 3,2 миллиарда долларов на 2024 год, сообщает в пятницу украинское издание "Европейская правда".
В пятницу Сунак прибыл на Украину и в очередной раз заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. Ранее в пятницу издание "Европейская правда" сообщало, что Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности, утверждается, что документ будет действовать до вступления Киева в НАТО.
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"Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 миллиарда долларов)", - передает слова Сунака издание. По данным премьера, пакет будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Кроме того, будут проведены учения еще для тысяч украинских военных.
Минобороны Британии ранее сообщало, что новый пакет военной поддержки для Украины будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияРиши СунакВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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