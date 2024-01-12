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СМИ: Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 12.01.2024 (обновлено: 18:16 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921005103.html
СМИ: Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности
СМИ: Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности
Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности, сообщило издание "Европейская правда". РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:11
2024-01-12T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности, сообщило издание "Европейская правда". &quot;Документ под названием &quot;Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии&quot; подписали лидеры двух стран (президент Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак. — Прим. ред.) после переговоров в Мариинском дворце в Киеве&quot;, — указали в материале.Как уточнило издание, договор стал первым в сфере соглашений по безопасности, "согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и присоединившимися к ним государствами". "Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО", — подчеркнули в статье.Кроме того, прибывший сегодня в Киев премьер-министр Сунак объявил о новой помощи постсоветской республике. "Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 миллиарда долларов. — Прим. ред.)", — передает слова Сунака издание.По данным премьера, пакет будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Помимо этого, Лондон проведет учения еще для тысяч украинских военных.Минобороны Британии ранее сообщало, что новый пакет военной поддержки для Украины будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM.В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. По информации издания Financial Times, гарантии безопасности для постсоветской республики могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат. Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20240112/finansirovanie-1920883771.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности

"Европейская правда": Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности

© AP Photo / Stefan RousseauВладимир Зеленский и Риши Сунак на встрече в Киеве
Владимир Зеленский и Риши Сунак на встрече в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Владимир Зеленский и Риши Сунак на встрече в Киеве
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности, сообщило издание "Европейская правда".
«

"Документ под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" подписали лидеры двух стран (президент Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак. — Прим. ред.) после переговоров в Мариинском дворце в Киеве", — указали в материале.

Как уточнило издание, договор стал первым в сфере соглашений по безопасности, "согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и присоединившимися к ним государствами".
"Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО", — подчеркнули в статье.
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Кроме того, прибывший сегодня в Киев премьер-министр Сунак объявил о новой помощи постсоветской республике.
«
"Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 миллиарда долларов. — Прим. ред.)", — передает слова Сунака издание.
По данным премьера, пакет будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Помимо этого, Лондон проведет учения еще для тысяч украинских военных.
Минобороны Британии ранее сообщало, что новый пакет военной поддержки для Украины будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM.
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В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
По информации издания Financial Times, гарантии безопасности для постсоветской республики могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт.
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