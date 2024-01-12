https://ria.ru/20240112/ukraina-1920976040.html

Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ

Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ

Россия может создать в Харьковской области широкую буферную зону, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:09

2024-01-12T16:09

2024-01-12T16:09

политика

россия

харьковская область

белгород

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия может создать в Харьковской области широкую буферную зону, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Они создадут широкую полосу (буферную зону. — Прим. ред.). Использование ракет, которых у россиян очень много, может повлечь за собой великое переселение из города Харьков", — полагает политик.По его мнению, Россия может создать пояс безопасности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, чтобы предотвратить провокации и террористические атаки со стороны киевских силовиков.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920084265.html

россия

харьковская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, харьковская область, белгород, владимир путин, вооруженные силы украины