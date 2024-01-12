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Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
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16:09 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920976040.html
Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ
Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ
Россия может создать в Харьковской области широкую буферную зону, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:09
2024-01-12T16:09
политика
россия
харьковская область
белгород
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия может создать в Харьковской области широкую буферную зону, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Они создадут широкую полосу (буферную зону. — Прим. ред.). Использование ракет, которых у россиян очень много, может повлечь за собой великое переселение из города Харьков", — полагает политик.По его мнению, Россия может создать пояс безопасности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, чтобы предотвратить провокации и террористические атаки со стороны киевских силовиков.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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политика, россия, харьковская область, белгород, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Харьковская область, Белгород, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Массово уедут. В Киеве раскрыли, что ждет Харьков из-за терактов ВСУ

Украинский политик Лапин: Россия создаст буферную зону в Харьковской области

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия может создать в Харьковской области широкую буферную зону, чтобы отодвинуть ВСУ от своих границ, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
«
"Они создадут широкую полосу (буферную зону. — Прим. ред.). Использование ракет, которых у россиян очень много, может повлечь за собой великое переселение из города Харьков", — полагает политик.
По его мнению, Россия может создать пояс безопасности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, чтобы предотвратить провокации и террористические атаки со стороны киевских силовиков.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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ПолитикаРоссияХарьковская областьБелгородВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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