Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920974689.html
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов - РИА Новости, 12.01.2024
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:04
2024-01-12T16:04
в мире
украина
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад. Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию. "Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому старики нужны, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные их властями деньги.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920872741.html
https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов

Рогов: Зеленский шантажирует Запад украинскими пенсионерами

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад.
Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме
Вчера, 10:45
"Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому старики нужны, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные их властями деньги.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
"Все съели Шольц и Зеленский". Германия восстала против правительства
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала