https://ria.ru/20240112/ukraina-1920974689.html
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов - РИА Новости, 12.01.2024
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:04
2024-01-12T16:04
2024-01-12T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад. Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию. "Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому старики нужны, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные их властями деньги.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920872741.html
https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов
Рогов: Зеленский шантажирует Запад украинскими пенсионерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад.
Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию.
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"Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому старики нужны, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные их властями деньги.
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