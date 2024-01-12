https://ria.ru/20240112/ukraina-1920974689.html

Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов

Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов - РИА Новости, 12.01.2024

Зеленский признал, что взял пенсионеров Украины в заложники, заявил Рогов

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:04

2024-01-12T16:04

2024-01-12T16:04

в мире

украина

владимир зеленский

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский фактически взял пенсионеров Украины в заложники и шантажирует ими Запад. Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию. "Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому старики нужны, чтобы разжалобить западное общество и еще больше разворовать переданные их властями деньги.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920872741.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов