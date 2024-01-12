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Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине ловушкой - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 12.01.2024 (обновлено: 15:10 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920956479.html
Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине ловушкой
Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине ловушкой - РИА Новости, 12.01.2024
Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине ловушкой
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов расценил как информационный шум и пропагандистскую ловушку... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:09
2024-01-12T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
джон кирби
сша
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов расценил как информационный шум и пропагандистскую ловушку заявление США о прекращении помощи Украине. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. "Это высказывание на сегодня - не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка. Поставки оружия на Украину для коллективного Запада - это малая плата за конфликт с Россией. Сегодня у украинских боевиков есть снаряды, и они продолжают наносить удары по мирным городам. Плюс к этому, поставки оружия им могут осуществляться тайно, накапливаться объемы, чтобы мы недооценили противника и подумали, что впереди нас ждет легкая прогулка", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, лучшим подтверждением слов Кирби будет разгром украинских войск. "Коллективный Запад поставит ровно столько режиму Зеленского или того, кто его заменит, чтобы они могли держать оборону и убивать русских людей. Откажутся западные страны от этой идеи только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери будут больше, чем приобретения от реализации формулы "русские рубят русских", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, владимир рогов, джон кирби, сша, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Джон Кирби, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине ловушкой

Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине информационным шумом

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов расценил как информационный шум и пропагандистскую ловушку заявление США о прекращении помощи Украине.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
"Это высказывание на сегодня - не более чем слова, информационный шум и пропагандистская ловушка. Поставки оружия на Украину для коллективного Запада - это малая плата за конфликт с Россией. Сегодня у украинских боевиков есть снаряды, и они продолжают наносить удары по мирным городам. Плюс к этому, поставки оружия им могут осуществляться тайно, накапливаться объемы, чтобы мы недооценили противника и подумали, что впереди нас ждет легкая прогулка", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, лучшим подтверждением слов Кирби будет разгром украинских войск.
"Коллективный Запад поставит ровно столько режиму Зеленского или того, кто его заменит, чтобы они могли держать оборону и убивать русских людей. Откажутся западные страны от этой идеи только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери будут больше, чем приобретения от реализации формулы "русские рубят русских", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговДжон КирбиСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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