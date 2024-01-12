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Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 12.01.2024 (обновлено: 16:24 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920954275.html
Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине
Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине
Размещение Великобританией военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:04
2024-01-12T16:24
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
россия
безопасность
риши сунак
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Размещение Великобританией военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — говорится в публикации.Так Медведев прокомментировал визит британского премьера Риши Сунака в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности.Кроме того, зампред Совбеза предложил подумать, как отреагировала бы западная общественность, если бы делегация из Лондона в центре украинской столицы попала под обстрел кассетными снарядами, "как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".Сунак уже приехал в Киев и написал в соцсети X, что поддержка Украины со стороны Великобритании не ослабнет. На Даунинг-стрит сообщили, что в следующем финансовом году, который начнется в апреле, Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Россия, Безопасность, Риши Сунак, Киев, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине

Медведев: размещение войск Британии на Украине будет значить объявление войны РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Размещение Великобританией военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — говорится в публикации.
Так Медведев прокомментировал визит британского премьера Риши Сунака в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности.
Кроме того, зампред Совбеза предложил подумать, как отреагировала бы западная общественность, если бы делегация из Лондона в центре украинской столицы попала под обстрел кассетными снарядами, "как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".
Сунак уже приехал в Киев и написал в соцсети X, что поддержка Украины со стороны Великобритании не ослабнет. На Даунинг-стрит сообщили, что в следующем финансовом году, который начнется в апреле, Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт.
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