https://ria.ru/20240112/ukraina-1920954275.html

Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине

Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине - РИА Новости, 12.01.2024

Медведев предупредил Британию о последствиях размещения войск на Украине

Размещение Великобританией военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:04

2024-01-12T15:04

2024-01-12T16:24

специальная военная операция на украине

украина

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россия

безопасность

риши сунак

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Размещение Великобританией военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — говорится в публикации.Так Медведев прокомментировал визит британского премьера Риши Сунака в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности.Кроме того, зампред Совбеза предложил подумать, как отреагировала бы западная общественность, если бы делегация из Лондона в центре украинской столицы попала под обстрел кассетными снарядами, "как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".Сунак уже приехал в Киев и написал в соцсети X, что поддержка Украины со стороны Великобритании не ослабнет. На Даунинг-стрит сообщили, что в следующем финансовом году, который начнется в апреле, Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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