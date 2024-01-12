https://ria.ru/20240112/ukraina-1920946753.html

Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро

Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро - РИА Новости, 12.01.2024

Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Верховной радой Украины... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:46

2024-01-12T14:46

2024-01-12T14:46

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Верховной радой Украины правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель". "Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет проголосован в первом и втором чтении. Имеется в виду с учетом дополнительных правок, которые необходимо внести", - заявил Подоляк в пятницу в эфире украинского новостного телемарафона. По его словам, некоторые украинские политики "заигрывают с социальными страхами", пытаясь добиться отказа от законопроекта. Как подчеркнул Подоляк, принятие скандального законопроекта является "обязательным и непопулярным решением" и произойдет в любом случае, так как действующие нормы не работают должным образом. Как сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк, кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр