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Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро - РИА Новости, 12.01.2024
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14:46 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920946753.html
Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро
Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро - РИА Новости, 12.01.2024
Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Верховной радой Украины... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:46
2024-01-12T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Верховной радой Украины правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель". "Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет проголосован в первом и втором чтении. Имеется в виду с учетом дополнительных правок, которые необходимо внести", - заявил Подоляк в пятницу в эфире украинского новостного телемарафона. По его словам, некоторые украинские политики "заигрывают с социальными страхами", пытаясь добиться отказа от законопроекта. Как подчеркнул Подоляк, принятие скандального законопроекта является "обязательным и непопулярным решением" и произойдет в любом случае, так как действующие нормы не работают должным образом. Как сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк, кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро

Подоляк: законопроект о мобилизации примут максимум через несколько недель

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что скандальный законопроект о мобилизации, ранее возвращенный Верховной радой Украины правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель".
"Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет проголосован в первом и втором чтении. Имеется в виду с учетом дополнительных правок, которые необходимо внести", - заявил Подоляк в пятницу в эфире украинского новостного телемарафона. По его словам, некоторые украинские политики "заигрывают с социальными страхами", пытаясь добиться отказа от законопроекта. Как подчеркнул Подоляк, принятие скандального законопроекта является "обязательным и непопулярным решением" и произойдет в любом случае, так как действующие нормы не работают должным образом.
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Как сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк, кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
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