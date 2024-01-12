https://ria.ru/20240112/ukraina-1920912119.html

Захарова прокомментировала заявления Украины о ракетах из КНДР

Захарова прокомментировала заявления Украины о ракетах из КНДР - РИА Новости, 12.01.2024

Захарова прокомментировала заявления Украины о ракетах из КНДР

Заявления об атаках РФ по Украине ракетами из КНДР - желание "держать тему на плаву" и в очередной раз обвинить Москву на фоне провала всей украинской кампании... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:07

2024-01-12T13:07

2024-01-12T13:07

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления об атаках РФ по Украине ракетами из КНДР - желание "держать тему на плаву" и в очередной раз обвинить Москву на фоне провала всей украинской кампании Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств своим утверждениям. "Мы должны понимать, в связи с чем делаются подобные заявления. Они делаются в связи с провалом украинской кампании. Я сейчас говорю не о контрнаступе так называемом, а в принципе о провале украинской кампании Вашингтона... Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинений нашей страны без наличия каких-либо фактов. И в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов. Она отметила также, что нестабильность вокруг самого Корейского полуострова нужна США для давления на соседний Китай. "Не думайте, что тема пройдет. По мере эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова, а она нужна им кровь из носу на фоне чудовищных провалов американской внешней политики на Ближнем Востоке, на севере Африки, в других регионах мира, на фоне провала украинской компании, - им нужны будут эти показательные акции по всему миру... Поэтому мы не одно еще услышим заявление подобного характера", - предупредила Захарова. Ранее Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России северокорейских ракет. Глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что Словакия не подписала документ из-за того, что этому не были представлены доказательства.

https://ria.ru/20240109/rakety-1920275196.html

https://ria.ru/20240111/rossiya-1920716203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр