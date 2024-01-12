https://ria.ru/20240112/ukraina-1920889498.html

СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации

СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 12.01.2024

СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации

Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации, пишет британская газета Times. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:35

2024-01-12T11:35

2024-01-12T11:35

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации, пишет британская газета Times. Издание посвятило статью попыткам украинских граждан покинуть страну из-за мобилизации. Газета отмечает, что при этом они платят деньги за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников. "Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (на границе с Румынией и Венгрией – ред.), ищут проводников... которые обычно просят от 3,5 до 5 тысяч долларов", - пишет издание. Как отмечает Times, соответствующие услуги предлагают многочисленные Telegram-каналы. За поддельные документы, например, контрабандисты просят от 700 до 1,3 тысячи долларов. При этом сообщения сопровождаются "промо-роликами", на которых сотрудники украинских военкоматов обходят кафе и спортзалы. По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну. "Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", - отмечает газета. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Документ вызвал негативную реакцию и был отозван для доработки.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр