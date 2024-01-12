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СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 12.01.2024
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11:35 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920889498.html
СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации
СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 12.01.2024
СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации
Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации, пишет британская газета Times. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:35
2024-01-12T11:35
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в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации, пишет британская газета Times. Издание посвятило статью попыткам украинских граждан покинуть страну из-за мобилизации. Газета отмечает, что при этом они платят деньги за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников. "Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (на границе с Румынией и Венгрией – ред.), ищут проводников... которые обычно просят от 3,5 до 5 тысяч долларов", - пишет издание. Как отмечает Times, соответствующие услуги предлагают многочисленные Telegram-каналы. За поддельные документы, например, контрабандисты просят от 700 до 1,3 тысячи долларов. При этом сообщения сопровождаются "промо-роликами", на которых сотрудники украинских военкоматов обходят кафе и спортзалы. По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну. "Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", - отмечает газета. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Документ вызвал негативную реакцию и был отозван для доработки.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации

Times: украинцы платят по пять тысяч долларов, чтобы бежать от мобилизации

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Гражданам Украины приходится платить от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы бежать из страны и уклониться от мобилизации, пишет британская газета Times.
Издание посвятило статью попыткам украинских граждан покинуть страну из-за мобилизации. Газета отмечает, что при этом они платят деньги за фальшивые документы для перехода границы или бегут через леса и реки, используя дорогостоящие услуги проводников. "Те, кто предпочитают покинуть Украину через леса или реку Тиса (на границе с Румынией и Венгрией – ред.), ищут проводников... которые обычно просят от 3,5 до 5 тысяч долларов", - пишет издание.
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Как отмечает Times, соответствующие услуги предлагают многочисленные Telegram-каналы. За поддельные документы, например, контрабандисты просят от 700 до 1,3 тысячи долларов. При этом сообщения сопровождаются "промо-роликами", на которых сотрудники украинских военкоматов обходят кафе и спортзалы.
По данным Times, погранслужба Украины с начала российской военной операции задержала более 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно покинуть страну. "Эти цифры, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры закон направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", - отмечает газета.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Документ вызвал негативную реакцию и был отозван для доработки.
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