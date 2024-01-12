https://ria.ru/20240112/ukraina-1920887403.html

Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами"

Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами" - РИА Новости, 12.01.2024

Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об исчезновении поставляемого Киеву оружия, заявил в своем Telegram-канале, что "воровство у продажных... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:23

2024-01-12T11:23

2024-01-12T11:39

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об исчезновении поставляемого Киеву оружия, заявил в своем Telegram-канале, что "воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне" и все выделяемые Западом деньги тоже будут разворованы."Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он.Медведев, ссылаясь на The New York Times, заявил, что Пентагон не следил за поставляемым Украине вооружением, поэтому исчезло почти 40 тысяч единиц оружия - дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения - на 1 миллиард долларов."Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи. И это очень хорошо… Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идёт на выборы, ведь у него нет шансов. "Как, – услышал я удивлённый ответ, – это же его последняя возможность украсть деньги!" - написал Медведев."Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки", - добавил он.

https://ria.ru/20231122/vsu-1910966624.html

https://ria.ru/20230528/oruzhie-1874678060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, украина, россия, в мире, сша, нато, ситуация в днр и лнр