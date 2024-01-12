Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами" - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 12.01.2024 (обновлено: 11:39 12.01.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920887403.html
Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами"
Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами" - РИА Новости, 12.01.2024
Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об исчезновении поставляемого Киеву оружия, заявил в своем Telegram-канале, что "воровство у продажных... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:23
2024-01-12T11:39
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
россия
в мире
сша
нато
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об исчезновении поставляемого Киеву оружия, заявил в своем Telegram-канале, что "воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне" и все выделяемые Западом деньги тоже будут разворованы."Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он.Медведев, ссылаясь на The New York Times, заявил, что Пентагон не следил за поставляемым Украине вооружением, поэтому исчезло почти 40 тысяч единиц оружия - дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения - на 1 миллиард долларов."Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи. И это очень хорошо… Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идёт на выборы, ведь у него нет шансов. "Как, – услышал я удивлённый ответ, – это же его последняя возможность украсть деньги!" - написал Медведев."Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки", - добавил он.
https://ria.ru/20231122/vsu-1910966624.html
https://ria.ru/20230528/oruzhie-1874678060.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, украина, россия, в мире, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, В мире, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев назвал украинские власти "бескомпромиссными ворюгами"

Медведев: украинские власти расхищают огромные средства, выделенные на оружие

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об исчезновении поставляемого Киеву оружия, заявил в своем Telegram-канале, что "воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне" и все выделяемые Западом деньги тоже будут разворованы.
"Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Командиры ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов, сообщили СМИ
22 ноября 2023, 08:25
Медведев, ссылаясь на The New York Times, заявил, что Пентагон не следил за поставляемым Украине вооружением, поэтому исчезло почти 40 тысяч единиц оружия - дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения - на 1 миллиард долларов.
"Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи. И это очень хорошо… Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идёт на выборы, ведь у него нет шансов. "Как, – услышал я удивлённый ответ, – это же его последняя возможность украсть деньги!" - написал Медведев.
"Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки", - добавил он.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
"Стоили очень дорого". Россия лишила Украину важного оружия
28 мая 2023, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевУкраинаРоссияВ миреСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала