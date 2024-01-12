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Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству - РИА Новости, 12.01.2024
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству
Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщила газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:37
2024-01-12T09:37
2024-01-12T10:51
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщила газета The Wall Street Journal."Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили", — цитируют авторы слова доктора Андреа Черчек.Как указали журналисты, за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8 процента.В исследовании журнала BMJ Oncology также отметили резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастом до 50 лет, а наибольший рост выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.В сентябре в кулуарах форума "Ради жизни" главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что онкология занимает первое место по смертности среди болезней во всех странах мира.
https://radiosputnik.ru/20231208/rak-1914327178.html
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Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству
WSJ: ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи