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Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству - РИА Новости, 12.01.2024
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09:37 12.01.2024 (обновлено: 10:51 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству - РИА Новости, 12.01.2024
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству
Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщила газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:37
2024-01-12T10:51
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австралия
андрей каприн
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщила газета The Wall Street Journal.&quot;Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили&quot;, — цитируют авторы слова доктора Андреа Черчек.Как указали журналисты, за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8 процента.В исследовании журнала BMJ Oncology также отметили резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастом до 50 лет, а наибольший рост выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.В сентябре в кулуарах форума "Ради жизни" главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что онкология занимает первое место по смертности среди болезней во всех странах мира.
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сша, северная америка, австралия, андрей каприн, в мире, онкология
США, Северная Америка, Австралия, Андрей Каприн, В мире, Онкология
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству

WSJ: ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщила газета The Wall Street Journal.
«

"Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили", — цитируют авторы слова доктора Андреа Черчек.

Как указали журналисты, за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8 процента.
В исследовании журнала BMJ Oncology также отметили резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастом до 50 лет, а наибольший рост выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.
В сентябре в кулуарах форума "Ради жизни" главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что онкология занимает первое место по смертности среди болезней во всех странах мира.
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