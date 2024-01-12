https://ria.ru/20240112/udostovereniya-1921033940.html

В Петербурге вручили первые удостоверения доверенным лицам Путина

В Петербурге вручили первые удостоверения доверенным лицам Путина - РИА Новости, 12.01.2024

В Петербурге вручили первые удостоверения доверенным лицам Путина

Первые удостоверения доверенным лицам кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручили в пятницу в региональном избирательном штабе в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:46

2024-01-12T18:46

2024-01-12T18:46

выборы президента россии — 2024

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Первые удостоверения доверенным лицам кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручили в пятницу в региональном избирательном штабе в Санкт-Петербурге, сообщил штаб. В рамках очередного заседания штаба свои документы получили Елена Тихомирова — руководитель организации "Жители блокадного Ленинграда", Михаил Рахлин — руководитель Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и Василий Волобуев — председатель городского Совета ветеранов. Все доверенные лица Путина назвали большой честью получение этого статуса, который предполагает и высокую ответственность. "Встречаясь на соревнованиях, мы много общаемся с представителями стран бывшего СССР, СНГ, других международных команд. И все на нашем простом бытовом уровне говорят, что гордятся тем, какой у нас президент. Вот такая простая идея. И люди спорта как раз могут быть теми, кто будет ее двигать", – отметил Рахлин. По оценке Тихомировой, одной из основных задач доверенного лица кандидата в президенты РФ является общение с избирателями. "Надо учить молодежь отличать правду от полуправды. И, конечно, важно, чтобы как можно больше людей пришли на выборы, а не просто дома отсиживались. Будем встречаться, разъяснять людям ту политику, которая сейчас проводиться, отвечать на вопросы", – сказала она. Волобуев отметил, что старшее поколение сегодня является примером для молодежи и подчеркнул важность сохранения связи поколений и исторической памяти. "Что касается работы доверенных лиц, мне как сопредседателю регионального штаба будет комфортно выступать перед любой аудиторией, учитывая те достижения, которые Россия получила за последние годы. Нам будет что сказать", – признался он. Региональный избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начал работу в Санкт-Петербурге 22 декабря 2023 года. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина стартовал 23 декабря.

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин