Байден назвал удары США по Йемену правомерными и соразмерными
Байден: удары по Йемену были соразмерными и соответствовали международному праву
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил конгресс об ударах по объектам хуситов в Йемене, назвав эти действия соразмерными и соответствующими международному праву.
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"США предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом в качестве шагов по самообороне, как об этом говорится в статье 51 устава ООН", - говорится в письме Байдена руководству конгресса.
Он подчеркнул, что США готовы к дальнейшим шагам, если это будет необходимо для ответа на угрозы.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.