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Байден назвал удары США по Йемену правомерными и соразмерными - РИА Новости, 13.01.2024
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23:50 12.01.2024 (обновлено: 00:00 13.01.2024)
https://ria.ru/20240112/udary-1921073669.html
Байден назвал удары США по Йемену правомерными и соразмерными
Байден назвал удары США по Йемену правомерными и соразмерными - РИА Новости, 13.01.2024
Байден назвал удары США по Йемену правомерными и соразмерными
Президент США Джо Байден уведомил конгресс об ударах по объектам хуситов в Йемене, назвав эти действия соразмерными и соответствующими международному праву. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-12T23:50
2024-01-13T00:00
в мире
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сша
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил конгресс об ударах по объектам хуситов в Йемене, назвав эти действия соразмерными и соответствующими международному праву."США предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом в качестве шагов по самообороне, как об этом говорится в статье 51 устава ООН", - говорится в письме Байдена руководству конгресса.Он подчеркнул, что США готовы к дальнейшим шагам, если это будет необходимо для ответа на угрозы.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, джо байден, ансар алла, оон
В мире, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла, ООН
Байден назвал удары США по Йемену правомерными и соразмерными

Байден: удары по Йемену были соразмерными и соответствовали международному праву

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил конгресс об ударах по объектам хуситов в Йемене, назвав эти действия соразмерными и соответствующими международному праву.
«
"США предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом в качестве шагов по самообороне, как об этом говорится в статье 51 устава ООН", - говорится в письме Байдена руководству конгресса.
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Он подчеркнул, что США готовы к дальнейшим шагам, если это будет необходимо для ответа на угрозы.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В миреЙеменСШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобританияДжо БайденАнсар АллаООН
 
 
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