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США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.01.2024
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23:18 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/udary-1921071215.html
США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон
США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.01.2024
США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон
Американские военные считают, что их удары ослабили наступательные возможности хуситов, которые вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:18
2024-01-12T23:18
в мире
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сша
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министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американские военные считают, что их удары ослабили наступательные возможности хуситов, которые вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней интенсивностью, сказал на закрытом брифинге журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Минувшей ночью корабли и авиация США и Великобритании нанесли удары на территории Йемена по 28 "локациям", в каждой из которых находились по несколько целей, так или иначе задействованных в атаках на судоходство. "Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни", - сказал военный в ходе брифинга для СМИ. Он добавил, что в Пентагоне продолжают подведение итогов налета. По его словам, большинство целей находились в незастроенной местности, поэтому число жертв, вероятно, будет невелико.
https://ria.ru/20240112/rezolyutsiya-1921070574.html
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в мире, йемен, сша, великобритания, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Великобритания, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон

Пентагон: удары США ослабили наступательные возможности хуситов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американские военные считают, что их удары ослабили наступательные возможности хуситов, которые вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней интенсивностью, сказал на закрытом брифинге журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
Минувшей ночью корабли и авиация США и Великобритании нанесли удары на территории Йемена по 28 "локациям", в каждой из которых находились по несколько целей, так или иначе задействованных в атаках на судоходство.
«
"Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни", - сказал военный в ходе брифинга для СМИ.
Он добавил, что в Пентагоне продолжают подведение итогов налета. По его словам, большинство целей находились в незастроенной местности, поэтому число жертв, вероятно, будет невелико.
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В миреЙеменСШАВеликобританияМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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