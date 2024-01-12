https://ria.ru/20240112/udary-1921071215.html

США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон

США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.01.2024

США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон

Американские военные считают, что их удары ослабили наступательные возможности хуситов, которые вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:18

2024-01-12T23:18

2024-01-12T23:18

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военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американские военные считают, что их удары ослабили наступательные возможности хуситов, которые вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней интенсивностью, сказал на закрытом брифинге журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Минувшей ночью корабли и авиация США и Великобритании нанесли удары на территории Йемена по 28 "локациям", в каждой из которых находились по несколько целей, так или иначе задействованных в атаках на судоходство. "Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни", - сказал военный в ходе брифинга для СМИ. Он добавил, что в Пентагоне продолжают подведение итогов налета. По его словам, большинство целей находились в незастроенной местности, поэтому число жертв, вероятно, будет невелико.

https://ria.ru/20240112/rezolyutsiya-1921070574.html

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великобритания

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в мире, йемен, сша, великобритания, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене