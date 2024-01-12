Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 12.01.2024 (обновлено: 16:56 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/udary-1920993722.html
Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану
Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану - РИА Новости, 12.01.2024
Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал удары британо-американских сил в ночь на пятницу по позициям правящего на севере и в центральной части Йемена... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:56
в мире
великобритания
йемен
сша
джо байден
дэвид кэмерон
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал удары британо-американских сил в ночь на пятницу по позициям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов сигналом Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на политика. "Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сообщил NBC News, что ночные воздушные рейды на позиции хуситов в Йемене послали "очень четкий сигнал" и вооруженному формированию, и Ирану", - говорится в сообщении телеканала. По словам Кэмерона, у США и Великобритании не осталось выбора, поскольку они неоднократно направляли хуситам предупреждения, которые, однако, не привели к прекращению атак на корабли в Красном море. Он также сказал телеканалу, что беседовал о них с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом. По данным телеканала, Кэмерон на вопрос о наличии планов нанести новые удары сообщил, что союзники по операции "сделают то, что будет необходимо". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240112/udary-1920991513.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920978077.html
великобритания
йемен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, йемен, сша, джо байден, дэвид кэмерон, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Великобритания, Йемен, США, Джо Байден, Дэвид Кэмерон, Военная операция США и Британии в Йемене
Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану

Глава МИД Британии Кэмерон назвал удары по хуситам в Йемене сигналом Ирану

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал удары британо-американских сил в ночь на пятницу по позициям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов сигналом Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на политика.
«
"Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сообщил NBC News, что ночные воздушные рейды на позиции хуситов в Йемене послали "очень четкий сигнал" и вооруженному формированию, и Ирану", - говорится в сообщении телеканала.
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Лондон не планирует новых ударов по хуситам, заявил представитель Сунака
Вчера, 16:47
По словам Кэмерона, у США и Великобритании не осталось выбора, поскольку они неоднократно направляли хуситам предупреждения, которые, однако, не привели к прекращению атак на корабли в Красном море. Он также сказал телеканалу, что беседовал о них с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом.
По данным телеканала, Кэмерон на вопрос о наличии планов нанести новые удары сообщил, что союзники по операции "сделают то, что будет необходимо".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы планируют наносить удары по связанным с США морским судам
Вчера, 16:13
 
В миреВеликобританияЙеменСШАДжо БайденДэвид КэмеронВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала