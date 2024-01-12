https://ria.ru/20240112/udary-1920993722.html

Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану

Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану - РИА Новости, 12.01.2024

Глава МИД Британии назвал удары по позициям хуситов в Йемене сигналом Ирану

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал удары британо-американских сил в ночь на пятницу по позициям правящего на севере и в центральной части Йемена... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:54

2024-01-12T16:54

2024-01-12T16:56

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военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал удары британо-американских сил в ночь на пятницу по позициям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов сигналом Ирану, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на политика. "Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сообщил NBC News, что ночные воздушные рейды на позиции хуситов в Йемене послали "очень четкий сигнал" и вооруженному формированию, и Ирану", - говорится в сообщении телеканала. По словам Кэмерона, у США и Великобритании не осталось выбора, поскольку они неоднократно направляли хуситам предупреждения, которые, однако, не привели к прекращению атак на корабли в Красном море. Он также сказал телеканалу, что беседовал о них с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом. По данным телеканала, Кэмерон на вопрос о наличии планов нанести новые удары сообщил, что союзники по операции "сделают то, что будет необходимо". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

https://ria.ru/20240112/udary-1920991513.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920978077.html

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в мире, великобритания, йемен, сша, джо байден, дэвид кэмерон, военная операция сша и британии в йемене