https://ria.ru/20240112/udary-1920991513.html

Лондон не планирует новых ударов по хуситам, заявил представитель Сунака

Лондон не планирует новых ударов по хуситам, заявил представитель Сунака - РИА Новости, 12.01.2024

Лондон не планирует новых ударов по хуситам, заявил представитель Сунака

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что королевство не планирует нанесение новых ударов по объектам хуситов в Йемене,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:47

2024-01-12T16:47

2024-01-12T16:47

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военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что королевство не планирует нанесение новых ударов по объектам хуситов в Йемене, передает агентство Рейтер. "Новых ударов по хуситским целям не планируется, но вопросы безопасности останутся под контролем", - сообщает СМИ со ссылкой на представителя Сунака. Он также отметил, что в понедельник 15 января Сунак выступит в парламенте с заявлением об ударах по объектам хуситов, однако проводить голосование задним числом для одобрения депутатами проведенной операции не планируется, поскольку "размещение вооруженных сил является исключительным правом", а "у правительства нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента". Ранее в пятницу британское правительство опубликовало заявление с утверждением, что удары британских сил по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

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в мире, йемен, великобритания, сша, джо байден, риши сунак, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене