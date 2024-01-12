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"Еще месяц". На Украине рассказали, что ждет страну после российских ударов - РИА Новости, 12.01.2024
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15:17 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/udary-1920960365.html
"Еще месяц". На Украине рассказали, что ждет страну после российских ударов
"Еще месяц". На Украине рассказали, что ждет страну после российских ударов - РИА Новости, 12.01.2024
"Еще месяц". На Украине рассказали, что ждет страну после российских ударов
Россия не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да, РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:17
2024-01-12T15:17
украина
россия
олег стариков
служба безопасности украины
f-16
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да, это так"."Вот они (Россия. – Прим. ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить &lt;…&gt; еще месяц, а, может, два", — поделился он своим мнением.Стариков также отметил, что сейчас российская армия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса и по предприятиям. Он добавил, что, когда истребители F-16 поступят на Украину, их ждет та же участь. Кроме того, бывший полковник СБУ предположил, что дальше армия России перенесет эти воздушные удары на линию соприкосновения."Они уже будут проводить воздушные операции по линии боевого соприкосновения на оперативную глубину", — подчеркнул он.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html
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украина, россия, олег стариков, служба безопасности украины, f-16
Украина, Россия, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, F-16
"Еще месяц". На Украине рассказали, что ждет страну после российских ударов

Экс-полковник СБУ Стариков: Россия продолжит наносить удары по Украине

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия не прекратит наносить удары по объектам на территории Украины в ближайшее время, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да, это так".
"Вот они (Россия. – Прим. ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить <…> еще месяц, а, может, два", — поделился он своим мнением.
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Стариков также отметил, что сейчас российская армия наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса и по предприятиям. Он добавил, что, когда истребители F-16 поступят на Украину, их ждет та же участь. Кроме того, бывший полковник СБУ предположил, что дальше армия России перенесет эти воздушные удары на линию соприкосновения.
"Они уже будут проводить воздушные операции по линии боевого соприкосновения на оперативную глубину", — подчеркнул он.
В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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