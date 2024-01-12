ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене
ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям йеменских хуситов
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов, сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич.
"По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов… При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов", - говорится в заявлении Гринкевича на сайте американских ВВС.
По его словам, под удар попали командные пункты и центры управления, склады боеприпасов, производственные мощности и радары системы ПВО хуситов.
Президент США Джо Байден ранее назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.