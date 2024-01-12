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ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
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08:20 12.01.2024 (обновлено: 09:38 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/udary-1920854014.html
ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене
ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене
ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов, сообщил командующий военно-воздушными... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:20
2024-01-12T09:38
в мире
сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов, сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич."По приказу Центрального командования США, ВВС &lt;…&gt; нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям &lt;…&gt; поддерживаемых Ираном хуситов… При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов", - говорится в заявлении Гринкевича на сайте американских ВВС.По его словам, под удар попали командные пункты и центры управления, склады боеприпасов, производственные мощности и радары системы ПВО хуситов.Президент США Джо Байден ранее назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.
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в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Военная операция США и Британии в Йемене
ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене

ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям йеменских хуситов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов, сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич.
"По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов… При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов", - говорится в заявлении Гринкевича на сайте американских ВВС.
По его словам, под удар попали командные пункты и центры управления, склады боеприпасов, производственные мощности и радары системы ПВО хуситов.
Президент США Джо Байден ранее назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.
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