https://ria.ru/20240112/udary-1920854014.html

ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене

ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

ВВС США заявили, что нанесли удары по более 60 целям в Йемене

ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов, сообщил командующий военно-воздушными... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:20

2024-01-12T08:20

2024-01-12T09:38

в мире

сша

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов, сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич."По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов… При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов", - говорится в заявлении Гринкевича на сайте американских ВВС.По его словам, под удар попали командные пункты и центры управления, склады боеприпасов, производственные мощности и радары системы ПВО хуситов.Президент США Джо Байден ранее назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате погибли десять человек.

https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене