Рейтинг@Mail.ru
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/udar-1920893404.html
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.01.2024
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:57
2024-01-12T11:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли по 9 селам левобережья 72 артиллерийских удара. Ночью противник нанес еще 36 ударов", - сказал источник. Под обстрелами оказались Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагеря, Старая Маячка, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Саги, Новые Лагери. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 108 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли по 9 селам левобережья 72 артиллерийских удара. Ночью противник нанес еще 36 ударов", - сказал источник.
Под обстрелами оказались Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагеря, Старая Маячка, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Саги, Новые Лагери.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война
22 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала