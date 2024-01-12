https://ria.ru/20240112/udar-1920893404.html

Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.01.2024

Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:57

2024-01-12T11:57

2024-01-12T11:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли по 9 селам левобережья 72 артиллерийских удара. Ночью противник нанес еще 36 ударов", - сказал источник. Под обстрелами оказались Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагеря, Старая Маячка, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Саги, Новые Лагери. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

херсонская область

днепр (город)

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херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины