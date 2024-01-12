https://ria.ru/20240112/udar-1920893404.html
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.01.2024
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:57
2024-01-12T11:57
2024-01-12T11:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли по 9 селам левобережья 72 артиллерийских удара. Ночью противник нанес еще 36 ударов", - сказал источник. Под обстрелами оказались Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагеря, Старая Маячка, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Саги, Новые Лагери. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 108 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 108 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли по 9 селам левобережья 72 артиллерийских удара. Ночью противник нанес еще 36 ударов", - сказал источник.
Под обстрелами оказались Кардашинка, Алешки, Казачьи Лагеря, Старая Маячка, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Саги, Новые Лагери.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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